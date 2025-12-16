Рада установила минуту молчания на законодательном уровне

Верховная Рада проголосовала за основу законопроект №14144 о чествовании памяти соотечественников, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

Им предусмотрено введение общенациональной минуты молчания как ежедневного мероприятия чествования памяти на законодательном уровне. Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк в своем Telegram.

За это решение проголосовали 314 нардепов.

Законопроектом определяется обязанность органов власти и местного самоуправления обеспечивать информирование о ее проведении через медиа и системы оповещения гражданской защиты.

Среди задач законопроекта, согласно сайту парламента, определено содействие формированию культуры памяти и распространению ритуала минуты молчания в общественной и корпоративной среде, а также усиление общественного единства и взаимной ответственности во время войны.

Среди инициаторов законопроекта — председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и его заместители Елена Кондратюк и Александр Корниенко.

Минута молчания в Украине

С марта 2022-го года в Украине каждый день в 9 утра объявляется минута молчания в память о погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, что в Киеве предлагают останавливать работу метро ежедневно в 9:00, чтобы почтить память героев, отдавших свою жизнь на войне.

Перед этим, в феврале 2025-го в Киеве решили останавливать движение коммунального транспорта во время минуты молчания. Впрочем, это решение не касалось метро.

Напомним, что в сентябре столичные власти приняли решение о том, что улицу Крещатик в центре Киева будут перекрывать во время общенациональной минуты молчания.

Киевский блогер Артур Пономарев раскритиковал перекрытие улицы во время ежедневной минуты молчания, назвав это "принудительной обязательной процедурой". Впрочем, впоследствии, когда его видео вызвало волну критики, он записал видео с извинениями.

Впоследствии к мужчине наведались сотрудники СБУ, которые провели профилактическую беседу и вместе с ним записали видео с извинениями.