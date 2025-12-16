Рада встановила хвилину мовчання на законодавчому рівні

Верховна Рада проголосувала за основу законопроєкт №14144 щодо вшанування пам’яті співвітчизників, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

Ним передбачено запровадження загальнонаціональної хвилини мовчання як щоденного заходу вшанування пам'яті на законодавчому рівні. Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк у своєму Telegram.

За це рішення проголосували 314 нардепів.

Законопроєктом визначається обов’язок органів влади та місцевого самоврядування забезпечувати інформування про її проведення через медіа та системи оповіщення цивільного захисту.

Серед завдань законопроєкту, відповідно до сайту парламенту, визначено сприяння формуванню культури пам'яті та поширенню ритуалу хвилини мовчання у громадському та корпоративному середовищі, а також посилення суспільної єдності та взаємної відповідальності у час війни.

Серед ініціаторів законопроєкту — голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та його заступники Олена Кондратюк та Олександр Корнієнко.

Хвилина мовчання в Україні

З березня 2022-го року в Україні кожного дня о 9 ранку оголошується хвилина мовчання у пам'ять про загиблих внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, що в Києві пропонують зупиняти роботу метро щодня о 9:00, щоб вшанувати пам'ять героїв, які віддали своє життя на війні.

Перед цим, у лютому 2025-го у Києві вирішили зупиняти рух комунального транспорту під час хвилини мовчання. Утім це рішення не стосувалося метро.

Нагадаємо, що у вересні столична влада ухвалила рішення про те, що вулицю Хрещатик у центрі Києва перекриватимуть під час загальнонаціональної хвилини мовчання.

Київський блогер Артур Пономарьов розкритикував перекриття вулиці під час щоденної хвилини мовчання, назвавши це "примусовою обов’язковою процедурою". Утім згодом, коли його відео викликало хвилю критики, він записав відео з вибаченнями.

Згодом до чоловіка навідалися працівники СБУ, які провели профілактичну бесіду та разом з ним записали відео з вибаченнями.