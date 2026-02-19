Скандал у Львові: водій нецензурно лаявся під час хвилини мовчання (відео)

У Львові на водія склали протокол за лайку під час хвилини мовчання. Коли авто зупинились, він висунувся у вікно і почав сварити іншого водія з Тернопільщини.

Скандал під час хвилини мовчання стався у Львові, повідомляють у пресслужбі поліції Львівської області.

Правоохоронці склали протокол за хуліганство на 51-річного львів’янина, який почав сварку під час загальнонаціональної хвилини мовчання о 9 ранку. Чоловік агресивно сигналив та нецензурно лаяв водія з Тернопільщини, що зупинився для вшанування пам'яті загиблих.

Як йдеться у повідомленні, подія сталася 12 лютого о 09:00 на вулиці Малоголосківській. Під час загальнонаціональної хвилини мовчання 58-річний мешканець Тернопільської області зупинив свій автомобіль, аби вшанувати пам’ять загиблих унаслідок збройної агресії РФ.

Натомість інший водій, 51-річний мешканець Львова, почав сигналити, а потім почав лаяти водія та вимагати від нього, щоб він поїхав і звільнив йому шлях. Інцидент потрапив на камеру спостереження.

На львівʼянина правоохоронці склали адміністративний протокол за дрібне хуліганство за ст.173 КК України. Санкція статті передбачає покарання – накладення штрафу до 119 гривень або громадські роботи на строк до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.

51-річний чоловік вже визнав свою провину, сказав, що не почув сповіщення та попросив вибачення.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №14144 щодо вшанування пам’яті співвітчизників, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

Ним передбачено запровадження загальнонаціональної хвилини мовчання як щоденного заходу вшанування пам'яті на законодавчому рівні.

А у Києві пропонують зупиняти роботу метро щодня о 9:00, щоб вшанувати пам'ять героїв, які віддали своє життя на війні. Перед цим, у лютому 2025-го у Києві вирішили зупиняти рух комунального транспорту під час хвилини мовчання. Утім це рішення не стосувалося метро.