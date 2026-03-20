"Раби та полудурки": мешканка Київщини обурилася через хвилину мовчання (відео)

Мешканка Київщини оприлюднила на своїй сторінці у TikTok відео у якому назвала "полудурками і рабами" тих, хто вшановує пам’ять полеглих "Хвилиною мовчання". Однак, згодом вона видалила цей ролик, а після бесіди із працівниками СБУ навіть записала вибачення.

Зокрема, як пише Telegram-канал "Труха Біла Церква", ця жінка мешкає у місті Сквира. Крім того, паблік прикріпив відео-запис на якому, вона емоційно висловлюється про "хвилину мовчання" та людей, які вшановують загиблих.

У поширеному записі жінка розповідає, що вранці 18 березня вона поїхала у справах і зайшла до магазину напередодні 9:00. У цей момент вона була зайнята телефонною розмовою щодо замовлення будівельних матеріалів і не звернула уваги на сповіщення про хвилину мовчання. За її словами, інші відвідувачі та працівники магазину зупинилися і схилили голови, тоді як вона продовжувала розмову.

Через зауваження працівника магазину жінка обурилася та розповіла своїм підписникам, що не розуміє необхідності зупинятися та мовчати, а також вжила образливі висловлювання на адресу людей, які дотримувалися традиції вшанування пам’яті загиблих.

"І тут він кричить: "Хвилина мовчання". Я цього взагалі не чую і не розумію, що відбувається — продовжую обговорювати замовлення бетону. Обертаюся і бачу, що всі зупинилися, схилили голови. Раби… Продавець починає нервувати і каже: "Жіночко, ви що, глуха? Хвилина мовчання". А я знову повертаюся до своєї розмови. Він обурюється ще більше, а я відповідаю, що сама за себе відповідатиму і питаю, чому всі кричать і мовчать одночасно. У підсумку я вийшла з магазину, нічого не купивши, бо мені потрібно було вирішити питання з бетоном. Вийшла на вулицю зі словами, що поважати потрібно живих, а не мертвих".

Ба більше, жінка також розкритикувала активістів, які зупинили рух транспорту під час хвилини мовчання.

"Я виходжу на вулицю і бачу, що стоять полудурки — по-іншому я їх назвати не можу — просто посеред дороги, зупинили рух і стоять. Я хочу почитати закон про хвилину мовчання: там сказано, що потрібно ставати на коліна чи обов’язково зупинятися, чи просто мовчати в цю хвилину? У мене просто немає слів. Доріг немає, медицини немає, освіти немає, зате всі мають зупинятися і мовчати", — сказала жінка у своєму відео.

Варто зауважити, що Фокус перевірив сторінку жінки у TikTok та помітив, що на момент написання цієї вона видалила або приховала це відео.

Згодом вона оприлюднила нове відео, в якому попросила вибачення за свої слова. У зверненні жінка зазначила, що зробила висновки після профілактичної бесіди з представниками СБУ. Вона визнала, що її висловлювання були неприйнятними в умовах воєнного стану, та перепросила всіх, кого могла образити, окремо звернувшись до військовослужбовців.

Станом на зараз правоохоронні органи, зокрема Білоцерківське районне управління поліції та СБУ, офіційно не коментували цей інцидент.

Нагадаємо, що 16 лютого Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №14144 щодо вшанування пам’яті співвітчизників, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Зокрема, документ передбачає запровадження загальнонаціональної хвилини мовчання як щоденного заходу вшанування пам'яті на законодавчому рівні.

Раніше Фокус писав, що у Львові водій лаявся на керманича іншого авто, що зупинилося під час вшанування пам'яті загиблих під час "Хвилини мовчання". Через це на львівʼянина правоохоронці склали адміністративний протокол за дрібне хуліганство за ст.173 КК України.