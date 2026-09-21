Особняк на колесах: як виглядає прототип автодому преміум-класу Boundless 320RL (фото, відео)

Boundless Recreation RV, американський нішевий виробник автодомів преміум-класу, заснований лише цього року, вже презентує свій дебютний проєкт.

Boundless 320RL (модель 2027 року) — перший у своєму роді розкішний автодом з причепним зчепленням типу "п’яте колесо" (fifth-wheel), який не має аналогів на ринку, повідомляє Autoevolution.

Він представлений як модель 2027 року, хоча все ще перебуває на стадії створення прототипу.

Як зазначають оглядачі, розкішний автодім вирізняється не стільки новаторським плануванням чи екстравагантним дизайном, скільки тим, як усі елементи гармонійно поєднані в єдине ціле.

Особливості конструкції

Конструкція — головна особливість цього автодому, оскільки метод збірки, що застосовується, на даний момент не має аналогів у галузі.

Її основа — виготовлене на спеціальне замовлення шасі Lippert (розроблене компанією Boundless) із прямою балкою та антикорозійним покриттям (методом електроосадження), нанесеним як з внутрішнього, так і з зовнішнього боку.

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Каркас виготовлено з алюмінієвого профілю та посилено додатковими ребрами жорсткості.

Кузов повністю композитний, із зовнішньою обшивкою зі склопластику.

Завдяки тому, що в конструкції підлоги та бічних стін немає фанери чи деревини, їй не загрожує гниття, цвіль та інші пошкодження від вологи.

Товщина бічних стінок і висувних секцій на 50% перевищує галузевий стандарт.

У Boundless 320RL встановлені вікна європейського типу: двокамерні склопакети з аргоновим наповненням, безрамною конструкцією та монтажем урівень з поверхнею; вони оснащені вбудованими жалюзі та москітними сітками.

Дах виготовлений зі склопластику і розрахований на те, що по ньому можна ходити, причому це стосується й дахів усіх трьох висувних секцій.

Модель 320RL має розширений кузов (ширина становить 256 см), що збільшує корисний житловий простір.

Планування передбачає повну висоту стелі по всій площі фургона, включаючи передню частину на верхньому рівні, де розташовані головна спальня та ванна кімната.

Загальна довжина цього автодому — 11 метрів. Причіп оснащений двовісною ходовою частиною з пружинною підвіскою (типу Touring) та 17,5-дюймовими шинами Michelin із системою контролю тиску (TPMS).

Планування

Планування є класичним варіантом для причепів-тягачів типу "п’яте колесо" (fifth-wheel) із житловою зоною в задній частині.

Використання каркаса без клеєного сендвіч-наповнення дає змогу розміщувати побутові розетки в будь-яких зручних місцях, а меблі виготовляються з натурального дерева з ідеально гладкою шліфовкою, з'єднаннями типу "ластівчин хвіст" у висувних ящиках та петлями з доводчиками.

Кольорові рішення та фурнітура можуть відрізнятися від тих, що представлені в цьому першому екземплярі, проте загальний стиль передбачає елегантність, вишуканість та високу якість виконання.

У задній частині салону розташований тримісний диван, а навпроти мультимедійної зони — крісла для відпочинку (типу "театральних") з оббивкою зі штучної шкіри.

В автодомі передбачено модульний обідній стіл, який можна адаптувати до поточних потреб, змінюючи його розташування та кількість місць для сидіння.

Стільці в обідній зоні оснащені поворотним механізмом, але при цьому залишаються компактними й не захаращують простір.

Тут також є Smart TV з великим екраном, вбудованою звуковою панеллю та величезним каміном. Крім того, трейлер може похвалитися місткою коморою, де все продумано до дрібниць.

Кухня в цьому особняку на колесах буде оснащена побутовою технікою (чорного кольору або з нержавіючої сталі), зокрема повнорозмірною посудомийною машиною у стандартній комплектації.

У плані передбачено кухонний острів, окремий модуль для кавоварки з додатковою коморою та основну робочу зону.

У Boundless 320RL є й ванна кімната, але її планування не можна назвати стандартним. Розробники зменшили розмір тумби з раковиною, щоб звільнити простір для зони макіяжу, включаючи дзеркало з підсвіткою. Навпроти — простора душова кабіна зі скловолокна.

Що стосується спальні, то завдяки висувній секції там вдалося розмістити ліжко розміру king-size із ящиком для зберігання речей у підніжжі.

У спальні передбачено шафу для пральної та сушильної машин, туалетний столик із телевізором та повноцінну шафу в передній частині, оснащену безліччю ящиків, шафок та штанги для одягу.

Додаткове обладнання

У конструкції Boundless 320RL передбачено багато варіантів зберігання речей і зовні, зокрема величезний наскрізний відсік із висувною платформою MORryde у передній частині, другий відсік із висувною платформою та третій — у найдальшій задній частині.

Трейлер оснащений триступеневою системою фільтрації води, системою Starlink, гідравлічною системою автоматичного вирівнювання, сонячними панелями потужністю 400 Вт на даху та інвертором на 2000 Вт, місцем для встановлення генератора, а також навісами (маркізами), що перекривають один одного та закривають всю довжину фургона.

Резервуари автодому розраховані на 284 літри чистої води, 337 літрів води для умивальників і душу та 170 літрів води для туалету.

Дно причепа підігрівається та теплоізольоване, а мікроклімат усередині забезпечують три кондиціонери з функцією теплового насоса. Вишенька на торті — система опалення, що працює на зрідженому газі.

У цій комплектації Boundless 320RL важить 8 618 кг, а його вантажопідйомність становить 2 132 кг.

Що стосується вартості такої розкоші, то виробники поки що тримають її в таємниці.

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