Особняк на колесах: как выглядит прототип автодома премиум-класса Boundless 320RL (фото, видео)

Boundless Recreation RV, американский бутиковый производитель автодомов премиум-класса, основанный только в этом году, уже представляет свой дебютный проект.

Boundless 320RL (модель 2027 года) — первый в своем роде роскошный автодом сцепного типа "пятое колесо" ((fifth-wheel), не имеющий аналогов на рынке, сообщает Autoevolution.

Он представлен ​​как модель 2027 года, хотя все еще находится на стадии создания опытного образца.

Как отмечают обозреватели, роскошный автодом выделяется не столько новаторской планировкой или экстравагантным дизайном, сколько тем, как все элементы гармонично объединены в единое целое.

Особенности конструкции

Конструкция — главная особенность этого автодома, поскольку используемый метод сборки на данный момент не имеет аналогов в отрасли.

Ее основа — изготовленное по спецзаказу шасси Lippert (разработанное компанией Boundless) с прямой балкой и антикоррозийным покрытием (методом электроосаждения), нанесенным как с внутренней, так и с внешней стороны.

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Каркас сделан из алюминиевого профиля и усилен дополнительными ребрами жесткости.

Кузов полностью композитный, с внешней обшивкой из стеклопластика.

Благодаря тому, что в конструкции пола и боковых стен отсутствуют фанера или древесина, ей не грозит гниение, плесень и другие повреждения влагой.

Толщина боковых стен и выдвижных секций на 50% превышает принятый в отрасли стандарт.

В Boundless 320RL установлены окна европейского типа: двухкамерные стеклопакеты с заполнением аргоном, безрамной конструкцией и монтажом заподлицо с поверхностью; они оснащены встроенными жалюзи и москитными сетками.

Крыша выполнена из стеклопластика и рассчитана на то, что по ней можно ходить, причем это касается и крыш всех трех выдвижных секций.

Модель 320RL имеет расширенный кузов (ширина составляет 256 см), что увеличивает полезное жилое пространство.

Планировка предусматривает полноценную высоту потолков по всей площади фургона, включая переднюю часть на верхнем уровне, где расположены главная спальня и ванная комната.

Общая длина этого автодома — 11 метров. Прицеп оснащен двухосной ходовой частью с пружинной подвеской (типа Touring) и 17,5-дюймовыми шинами Michelin с системой контроля давления (TPMS).

Планировка

Планировка представляет собой классический вариант для прицепов-тягачей типа "пятое колесо" (fifth-wheel) с жилой зоной в задней части.

Использование каркаса без клееного сэндвич-наполнения позволяет размещать бытовые розетки в любых удобных местах, а мебель изготавливается из натурального дерева с идеально гладкой шлифовкой, соединениями типа "ласточкин хвост" в выдвижных ящиках и петлями с доводчиками.

Цветовые решения и фурнитура могут отличаться от представленных в этом первом экземпляре, однако общий стиль предполагает элегантность, утонченность и высокий уровень исполнения.

В задней части салона размещен трехместный диван, а напротив мультимедийной зоны — кресла для отдыха (типа "театральных") с отделкой из искусственной кожи.

В автодоме предусмотрен модульный обеденный стол, который можно адаптировать под текущие потребности, меняя его расположение и количество посадочных мест.

Стулья в обеденной зоне оснащены поворотным механизмом, но при этом остаются компактными и не загромождают пространство.

Тут же есть Smart TV с большим экраном, встроенным саундбаром и огромным камином. Кроме того, трейлер может похвастаться вместительной кладовой, где предусмотрено все до мелочей.

Кухня в этом особняке на колесах будет оборудована бытовой техникой (в черном цвете или из нержавеющей стали), включая полноразмерную посудомоечную машину в стандартной комплектации.

Планировкой предусмотрен кухонный остров, отдельный модуль для кофе-машины с дополнительной кладовой и основная рабочая зона.

Есть в Boundless 320RL и ванная, но ее планировку стандартной не назовешь. Разработчики уменьшили размер тумбы с раковиной, чтобы освободить пространство для зоны макияжа, включая зеркало с подсветкой. Напротив — просторная душевая кабина из стекловолокна.

Что касается спальни, то, благодаря выдвижной секции, там удалось разместить кровать размера "king-size" с ящиком для хранения вещей в основании.

В спальне предусмотрены шкаф для стиральной и сушильной машин, туалетный столик с телевизором и полноценный гардероб в передней части, оснащенный множеством ящиков, шкафчиков и штангой для одежды.

Дополнительное оборудование

В конструкции Boundless 320RL предусмотрено много вариантов хранения вещей и снаружи, включая огромный сквозной отсек с выдвижной платформой MORryde в передней части, второй отсек с выдвижной платформой и третий — в самой задней части.

Трейлер оснащен трехступенчатой ​​системой фильтрации воды, системой Starlink, гидравлической системой автоматического выравнивания, солнечными панелями мощностью 400 Вт на крыше и инвертором на 2000 Вт, подготовкой для установки генератора, а также перекрывающими друг друга навесами (маркизами), закрывающими всю длину фургона.

Резервуары автодома рассчитаны на 284 литра чистой воды, 337 литров воды для раковин и душа, и 170 литров воды для туалета.

Дно трейлера подогревается и теплоизолировано, а микроклимат внутри обеспечивают три кондиционера с функцией теплового насоса. Вишенка на торте — система отопления, работающая на сжиженном газе.

В этой комплектации Boundless 320RL весит 8 618 кг, а его грузоподъемность — 2 132 кг.

Что касается стоимости такой роскоши, то производители пока держат ее в секрете.

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