"Заряджений" Aston Martin DBX 2023 року за сотні тисяч доларів помітили в Києві (фото)

П'ятимісний преміальний кросовер Aston Martin DBX 2023 року сфотографували на вулицях української столиці.

Повнопривідний позашляховик із тюнінгом від легендарного німецького ательє Mansory, фото якого з'явилося на сторінці topcars_ua, вирізняється агресивним аеродинамічним обвісом із вуглепластику.

Він також отримав розширювачі колісних арок, масивний задній спойлер, новий капот та ексклюзивні колісні диски.

Модифікована версія британського розкішного кросовера оснащена бензиновим двигуном V8 об’ємом 4 літри з подвійним турбонаддувом (від партнера компанії — Mercedes-AMG).

Базова версія розвиває 550 кінських сил, а екстремальна модифікація DBX707 — 707 к.с. і 900 Н·м крутного моменту.

Від 0 до 100 км/год він розганяється за 4,5 секунди, а максимальна швидкість становить 291 км/год.

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Фото: Topcars UA Фото: Topcars UA

Ціна на Aston Martin DBX 2023 року випуску залежить від комплектації (базова або потужна версія DBX707), стану та способу доставки і коливається від $115 000 до $220 000. Якщо ж додати до цього роботу згаданого німецького тюнінг-ательє, то таке задоволення обійдеться в суму від $430 000 до $510 000.

Незважаючи на величезну вартість цих автомобілів, Aston Martin — не рідкість у столиці. Наприкінці серпня в Києві сфотографували новий Aston Martin DB12 S. Цей 700-сильний суперкар здатний розвивати швидкість до 325 км/год.

Нагадаємо, нещодавно у Києві помітили німецький суперкар на "євробляхах" із двигуном Lamborghini.

Також Фокус повідомляв, що українець відроджує знаменитий бренд суперкарів.