"Заряженный" Aston Martin DBX 2023 за сотни тысяч долларов заметили в Киеве (фото)

Пятиместный премиальный кроссовер Aston Martin DBX 2023 года сфотографировали на улицах украинской столицы.

Полноприводный внедорожник с тюнингом от легендарного немецкого ателье Mansory, фото которого появилось на странице topcars_ua, отличается агрессивным аэродинамическим обвесом из углепластика.

Он также получил расширители арок, массивный задний спойлер, новый капот и эксклюзивные колесные диски.

Модифицированная версия британского роскошного кроссовера обладает бензиновым двигателем V8 объемом 4 литра с двойным турбонаддувом (от партнера компании — Mercedes-AMG).

Базовая версия выдает 550 лошадиных сил, а экстремальная модификация DBX707 развивает 707 л.с. и 900 Н·м крутящего момента.

С 0 до 100 км в час он разгоняется за 4,5 секунд, а максимальная скорость составляет 291 км/ч.

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Фото: Topcars UA Фото: Topcars UA

Цена на Aston Martin DBX 2023 года выпуска зависит от комплектации (базовая или мощная версия DBX707), состояния и способа доставки, и варьируется от $115 000 до $220 000. Если же добавить к нему работу упомянутого немецкого тюнинг-ателье, то обойдется такое удовольствие в сумму от $430 000 до $510 000.

Несмотря на огромную стоимость этих авто, Aston Martin — не редкость в столице. В конце августа в Киеве сфотографировали новый Aston Martin DB12 S. 700-сильный суперкар способен развивать скорость до 325 км/ч.

Напомним, недавно в Киеве заметили немецкий суперкар на "евробляхах" с двигателем Lamborghini.

Также Фокус сообщал, что украинец возрождает знаменитый бренд суперкаров.