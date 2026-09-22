Rolls-Royce витратить 350 тижнів на випробування свого найдорожчого авто (фото, відео)

У квітні компанія Rolls-Royce представила тритонний повністю електричний кабріолет Nightingale, вартість якого становить $9,5 млн без урахування витрат на особливі побажання власника щодо індивідуалізації.

Однак перш ніж 100 власників отримають ключі від своїх розкішних родстерів, які вже називають "сухопутними яхтами", виробник проведе випробування, про які навіть найвибагливіші клієнти й не мріяли, пише Carscoops.

Зокрема, програма випробувань, покликана забезпечити безвідмовну експлуатацію цих дорогих автомобілів, передбачає, що механізм багажника має витримати 15 000 циклів відкривання та закривання.

Багажник розкішного родстера відкриють і закриють 15 тисяч разів Фото: carscoops.com

Таким чином, до моменту передачі автомобіля власнику він встигне відпрацювати ресурс, еквівалентний 200 рокам експлуатації.

Але це — не єдині випробування, заплановані автовиробником для моделі Nightingale (що в перекладі з французької означає "соловей" — так називалася вілла Генрі Ройса на Рів'єрі). Ройс і його команда використовували цю віллу як базу для випробування автомобілів у різних дорожніх умовах по всій Європі.

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Сучасна компанія Rolls-Royce має намір витратити 350 тижнів на випробування цих ексклюзивних кабріолетів ручної збірки у подібних локаціях.

Родстери поганяють по звивистих трасах Середземномор’я, засніжених дорогах за Полярним колом, у пустелях Північної Африки та гірських перевалах висотою 2750 метрів.

Незважаючи на те, що більшість власників елітних автомобілів ніколи не опиняться в таких дорожніх умовах, у Rolls-Royce дотримуються принципу: коли ви намагаєтеся продати автомобіль вартістю майже $10 мільйонів, ви просто зобов’язані зробити все бездоганно.

Nightingale — це повністю електричний двомісний кабріолет, який відкриває серію Coachbuild Collection і буде випущений обмеженим тиражем у 100 екземплярів.

Його довжина — 5760 мм, а найбільш вражаючою деталлю є масивна корма у стилі "boat-tail" (корма-човен) та багажник, що відкривається вбік — подібно до кришки рояля.

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