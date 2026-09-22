Rolls-Royce потратит 350 недель на испытание своего самого дорогого авто (фото, видео)

В апреле Rolls-Royce представил трехтонный полностью электрический кабриолет Nightingale, стоимость которого — $9,5 млн без учета затрат на особые пожелания владельца по индивидуализации.

Однако прежде, чем 100 владельцев получат ключи от своих роскошных родстеров, которые уже называют "сухопутными яхтами", производитель проведет испытания, которые не снились даже самым придирчивым клиентам, пишет Carscoops.

В частности, программой тестирования, которая призвана гарантировать безотказную службу этих дорогих авто, предусмотрено, что механизм багажника пройдет 15 000 циклов открывания и закрывания.

Багажник роскошного родстера откроют и закроют 15 тысяч раз Фото: carscoops.com

Таким образом, к моменту передачи автомобиля владельцу он успеет отработать ресурс, эквивалентный 200 годам эксплуатации.

Но это — не единственные испытания, запланированные автопроизводителем для модели Nightingale (что в переводе с французского означает "соловей" — так называлась вилла Генри Ройса на Ривьере). Ройс и его команда использовали эту виллу как базу для проверки автомобилей в различных дорожных условиях по всей Европе.

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Современный Rolls-Royce намерен потратить 350 недель на испытания этих эксклюзивных кабриолетов ручной сборки в схожих локациях.

Родстеры погоняют по извилистым трассам Средиземноморья, заснеженным дорогам за Полярным кругом, в пустынях Северной Африки и горных перевалах высотой 2750 метров.

Несмотря на то, что большинство владельцев элитных авто никогда не окажутся в таких дорожных условиях, в Rolls-Royce придерживаются принципа: когда вы пытаетесь продать автомобиль стоимостью почти $10 миллионов, вы просто обязаны сделать все безупречно.

Nightingale — это полностью электрический двухместный кабриолет, который открывает серию Coachbuild Collection и будет выпущена ограниченным тиражом в 100 экземпляров.

Его длина — 5760 мм, а самой впечатляющей деталью является массивная корма в стиле "boat-tail" (корма-лодка) и багажник, открывающийся вбок — подобно крышке рояля.

Напомним, в Украине заметили огромный роскошный кабриолет Rolls-Royce.

Также сообщалось, что старый 57-летний Ford Mustang продали по цене Rolls-Royce.