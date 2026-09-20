Их выпустили всего 500: в Украине заметили огромный роскошный кабриолет Rolls-Royce (фото)
В Днепре сфотографировали Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe. Роскошный 5,6-метровый кабриолет оснащён 460-сильным двигателем V12.
Всего с 2007 по 2016 год было выпущено всего 500 Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe, поэтому это раритет не только в Украине. Его фотографии появились в Instagram.
На момент появления Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe был самым большим в мире кабриолетом. Огромный 5,6-метровый автомобиль отличается монументальным дизайном с длинным капотом и широкой хромированной решеткой радиатора.
Двери Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe открываются против направления движения и оснащены электроприводом. Конкретно это авто — дорестайлинговая версия (2007–2012 годы), поскольку имеет двухуровневые фары. Он отличается оригинальной двухцветной окраской.
Конечно же, четырёхместный салон Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe отделан дорогой кожей, деревом и полированным алюминием. На центральной панели установлен циферблат часов.Важно
Кабриолет Rolls-Royce Phantom оснащен 6,75-литровым 460-сильным двигателем V12 и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Разгон до 100 км/ч занимает 5,9 с, а максимальная скорость составляет 240 км/ч.
За комфорт езды отвечает пневмоподвеска. Цена Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe начинается с 492 000 долларов.
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