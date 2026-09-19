Волк в овечьей шкуре: в Украине заметили 30-летний Mercedes с максималкой 330 км/ч (фото)
В Киеве сфотографировали очень редкий Mercedes E-Class 1996 года в тюнингованной версии от Brabus. В свое время он был самым быстрым седаном в мире.
Седан Mercedes Brabus E V12 7.3 — настоящий раритет, ведь всего было выпущено лишь несколько десятков таких автомобилей, а их стоимость составляла примерно 350 000 долларов. Фотографии уникального Mercedes были опубликованы на странице benz_of_ukraine в Instagram.
Под капот Mercedes E-Class W210 Brabus установили 7,3-литровый V12 M120, которым позже оснастили знаменитый суперкар Pagani Zonda. В Brabus E V12 7.3 он развивал 582 к. с. и 772 Н∙м. Кроме того, Mercedes Brabus E V12 7.3 получил заниженную спортивную подвеску и новые тормоза с четырехпоршневыми суппортами.
С 5-ступенчатой автоматической коробкой передач разгон до 100 км/ч занимает 4,9 с, а в октябре 1996 года седан Mercedes E-Class Brabus развил скорость 330 км/ч. Теоретически он мог разгоняться и дальше, однако скорость пришлось ограничить из-за возможностей шин. На тот момент это был самый быстрый седан в мире.
Примечательно, что внешне сверхбыстрый автомобиль мало чем отличался от стандартного Mercedes E-Class W210, то есть это волк в овечьей шкуре. Его выдают чёрная решётка радиатора, скромный обвес и фирменные колёсные диски Brabus диаметром 18 дюймов.
В салоне отличий ещё меньше — изменили разве что приборную панель и рычаг коробки передач. В отделке использованы дорогая кожа и дерево.
Кстати, недавно в столице были замечены заряженные седаны Audi с мощными двигателями V8 под капотом.
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