Вовк в овечій шкурі: в Україні помітили 30-річний Mercedes із максималкою 330 км/год (фото)

У Києві сфотографували дуже рідкісний Mercedes E-Class 1996 року в зарядженому виконанні від Brabus. Свого часу він був найшвидшим седаном у світі.

Седан Mercedes Brabus E V12 7.3 — справжній раритет, адже всього виготовили лише кілька десятків цих авто, а їх вартість становила приблизно 350 000 доларів. Світлини унікального Mercedes опублікували на сторінці benz_of_ukraine в Instagram.

Зовні екстремальний седан мало відрізняється від стандартного Mercedes E-Class Фото: https://www.instagram.com/benz_of_ukraine

Під капот Mercedes E-Class W210 Brabus встановили 7,3-літровий V12 M120, яким пізніше оснастили знаменитий суперкар Pagani Zonda. У Brabus E V12 7.3 він розвивав 582 к. с. і 772 Н∙м. Крім того, Mercedes Brabus E V12 7.3 отримав занижену спортивну підвіску та нові гальма з чотирипоршневими супортами.

Mercedes Brabus E V12 7.3 здатен розвинути 330 км/год Фото: https://www.instagram.com/benz_of_ukraine Салон оздоблений шкірою і деревом Фото: https://www.instagram.com/benz_of_ukraine

Із 5-ступінчастим автоматом спринт до 100 км/год займає 4,9 с, а у жовтні 1996 року седан Mercedes E-Class Brabus розвинув 330 км/год. У теорії, він міг розганятися і далі, проте швидкість довелося обмежити через можливості шин. На той час це був найшвидший седан у світі.

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Примітно, що зовні надшвидке авто мало чим відрізнялося від стандартного Mercedes E-Class W210, тобто це вовк в овечій шкурі. Його видають чорна решітка радіатора, скромний обвіс та фірмові колісні диски Brabus діаметром 18 дюймів.

Седан занижений і оснащений 18-дюймовими дисками Фото: https://www.instagram.com/benz_of_ukraine

У салоні відмінностей ще менше — змінили хіба прилади та важіль КПП. В оздобленні використали дорогу шкіру та дерево.

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