540 сил і запас ходу понад 700 км: у Києві помітили авангардний спортивний мінівен (фото)
У Києві сфотографували нетиповий електромобіль Li Mega. Мінівен із футуристичним дизайном оснащений 544-сильною електричною установкою.
Mega — оригінальний сімейний електромобіль від китайської компанії Li Auto. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.
Новий Li Mega вирізняється авангардним дизайном. 5,35-метровий мінівен має обтічний силует із коротким капотом, великим кутом нахилу лобового скла, вигнутим дахом та обрізаною "кормою". У нього лаконічна передня частина з низько посадженими фарами. В авто низький (0,215) аеродинамічний коефіцієнт.
У семимісному салоні просто на кермі встановили вузький цифровий щиток приладів, а на передній панелі — два великі тачскріни. Усього в салоні — одразу п'ять екранів. Крісла другого ряду можна розвернути.
У внутрішньому оздобленні використана шкіра Nappa. Сидіння перших двох рядів мають електропривід, підігрів, вентиляцію і масаж. Крім того, комплектація Li Mega включає панорамний дах, холодильник, пневмопідвіску, акустику з 21 динаміком та систему напівавтономного руху. Ціна Li Mega в Україні становить 69 900 доларів.
Електромобіль Li Mega оснащений повнопривідною 544-сильною установкою і доволі швидкий — розганяється до 100 км/год за 5,5 с і розвиває 180 км/год. Із батареєю на 102,7 кВт∙год запас ходу становить 710 км.
Між іншим, нещодавно в столиці бачили електровен Volkswagen у стилістиці хіппі.
Також Фокус розповідав про флагманський 300-сильний кросовер Renault у Києві.