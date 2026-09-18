540 сил і запас ходу понад 700 км: у Києві помітили авангардний спортивний мінівен (фото)

У Києві сфотографували нетиповий електромобіль Li Mega. Мінівен із футуристичним дизайном оснащений 544-сильною електричною установкою.

Mega — оригінальний сімейний електромобіль від китайської компанії Li Auto. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Li Mega оснащений 544-сильною установкою Фото: Topcars UA

Новий Li Mega вирізняється авангардним дизайном. 5,35-метровий мінівен має обтічний силует із коротким капотом, великим кутом нахилу лобового скла, вигнутим дахом та обрізаною "кормою". У нього лаконічна передня частина з низько посадженими фарами. В авто низький (0,215) аеродинамічний коефіцієнт.

Щиток приладів розташували просто на кермі

У семимісному салоні просто на кермі встановили вузький цифровий щиток приладів, а на передній панелі — два великі тачскріни. Усього в салоні — одразу п'ять екранів. Крісла другого ряду можна розвернути.

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У внутрішньому оздобленні використана шкіра Nappa. Сидіння перших двох рядів мають електропривід, підігрів, вентиляцію і масаж. Крім того, комплектація Li Mega включає панорамний дах, холодильник, пневмопідвіску, акустику з 21 динаміком та систему напівавтономного руху. Ціна Li Mega в Україні становить 69 900 доларів.

Крісла другого ряду розвертаються

Електромобіль Li Mega оснащений повнопривідною 544-сильною установкою і доволі швидкий — розганяється до 100 км/год за 5,5 с і розвиває 180 км/год. Із батареєю на 102,7 кВт∙год запас ходу становить 710 км.

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