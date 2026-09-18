540 сил и запас хода более 700 км: в Киеве заметили авангардный спортивный минивэн (фото)

В Киеве сфотографировали необычный электромобиль Li Mega. Минивэн с футуристическим дизайном оснащен 544-сильной электрической установкой.

Mega — оригинальный семейный электрокар от китайской компании Li Auto. Его фотографии были опубликованы на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Li Mega оснащен установкой мощностью 544 Фото: Topcars UA

Новый Li Mega отличается авангардным дизайном. Этот 5,35-метровый минивэн имеет обтекаемый силуэт с коротким капотом, большим углом наклона лобового стекла, изогнутой крышей и обрезанной "кормой". У него лаконичная передняя часть с низко посаженными фарами. У автомобиля низкий (0,215) аэродинамический коэффициент.

Приборная панель расположена прямо на руле

В семиместном салоне прямо на руле установлен узкий цифровой приборный щиток, а на передней панели — большой сенсорный экран. Всего в салоне — сразу пять экранов. Сиденья второго ряда можно развернуть.

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В отделке салона использована кожа Nappa. Сиденья первых двух рядов оснащены электроприводом, подогревом, вентиляцией и массажем. Кроме того, комплектация Li Mega включает панорамную крышу, холодильник, пневмоподвеску, акустическую систему с 21 динамиком и систему полуавтономного движения. Цена Li Mega в Украине составляет 69 900 долларов.

Кресла второго ряда поворачиваются

Электромобиль Li Mega оснащен полноприводной силовой установкой мощностью 544 и довольно быстр — разгоняется до 100 км/ч за 5,5 с и развивает скорость 180 км/ч. С батареей на 102,7 кВт∙ч запас хода составляет 710 км.

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