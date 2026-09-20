Їх випустили лише 500: в Україні помітили величезний люксовий кабріолет Rolls-Royce (фото)

У Дніпрі сфотографували Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe. Розкішний 5,6-метровий кабріолет оснащений 460-сильним V12.

Усього з 2007 по 2016 рік випущено тільки 500 Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe, тому це раритет не лише в Україні. Його світлини з’явилися в Instagram.

На момент появи Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe був найбільшим у світі кабріолетом. Величезне 5,6-метрове авто вирізняється монументальним дизайном із довгим капотом та широкою хромованою решіткою радіатора.

Кабріолет Rolls-Royce Phantom отримав 6,75-літровий V12 на 460 сил Фото: Major_Carspotter

Двері Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe відкриваються проти руху та доповнені електроприводом. Конкретно це авто – дорестайлінгове (2007-2012 роки), оскільки має дворівневі фари. Воно вирізняється оригінальним двоколірним забарвленням.

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Звісно ж, чотиримісний салон Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe оздоблений дорогою шкірою, деревом та полірованим алюмінієм. На центральній панелі встановлено циферблат годинника.

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Кабріолет Rolls-Royce Phantom оснащений 6,75-літровим 460-сильним V12 та 6-ступінчастою автоматичною КПП. Розгін до 100 км/год займає 5,9 с, а максимальна швидкість становить 240 км/год.

Авто вирізняється оригінальним забарвленням Фото: Major_Carspotter Салон оздоблений шкірою, деревом та алюмінієм Фото: Major_Carspotter

За комфорт їзди відповідає пневмопідвіска. Ціна Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe стартувала з 492 000 доларів.

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