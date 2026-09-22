Свідомі жертви: чому українці обирають "ненажерливі" авто на тлі зростання цін на пальне

Щомісяця в Україні фіксують близько 100 тисяч переоформлень та перших реєстрацій автомобілів.

Це відбувається попри постійне подорожчання пального. Ба більше, попит на бензинові та дизельні автомобілі, зокрема з 5-літровими двигунами, залишається стабільним, розповів в ефірі "Суспільного" співзасновник та провідний аналітик Інституту досліджень авторинку Остап Новицький.

За його словами, особистий автотранспорт вже давно став для українців базовою потребою, і, розуміючи це, продавці не поспішають знижувати ціни, а покупці не відкладають угоди "на потім".

Новицький зазначає: бензинові автомобілі залишаються найпоширенішою категорією. Дизельні автомобілі дещо втрачають позиції у приватному секторі, але залишаються монополістами у комерційному транспорті (мікроавтобуси, вантажівки, автобуси), де альтернатив просто немає.

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Зростає популярність гібридних автомобілів, що дозволяють суттєво заощаджувати кошти та паливо в міському циклі. Якщо на початку року кожен 25-й придбаний автомобіль був гібридним, то зараз — уже кожен 18-й. Частка зросла більш ніж на 4 процентні пункти.

Що стосується електромобілів, то на них частіше звертають увагу ті, хто має можливість заряджатися вдома за побутовим тарифом. У такому разі це — суттєва економія. Але якщо доступу до власної розетки немає, а заряджатися доводиться виключно на громадських зарядних станціях за ціною 20–25 грн/кВт, економія майже повністю нівелюється ринковими тарифами.

Ще один парадокс, на який вказує Ставицький, — попит на автомобілі з великооб’ємними двигунами (4,5 та 6 літрів). Такими, як правило, оснащують автомобілі преміум-класу — Mercedes-Benz S-Class, BMW 7 Series, Audi A8.

Якщо 15–20 років тому такі автомобілі коштували $100–$150 тисяч, то зараз їх можна придбати в 10 разів дешевше. І тут раціональність поступається місцем ностальгії.

"Парадокс: люди купують їх, продовжують купувати, мабуть, усвідомлюючи, якими будуть витрати на пальне, ціна якого вже сягає 100 грн за літр, але, попри це, їх купують. Тобто люди втілюють якусь давню мрію, купують, умовно кажучи, президентські автомобілі, свідомо жертвуючи своїм гаманцем. І саме цей сегмент, який мав би повністю зупинитися, не зупиняється", — констатує експерт.

Нагадаємо, що ціна на дизельне паливо в Україні може зрости до 100 грн за літр.

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