Сознательные жертвы: почему украинцы выбирают "прожорливые" авто при росте цен на топливо

Каждый месяц в Украине фиксируют около 100 тысяч переоформлений и первых регистраций автомобилей.

Это происходит, несмотря на постоянное подорожание топлива. Более того, спрос на бензиновые и дизельные авто, в том числе с 5-литровыми моторами, держится, рассказал в эфире "Суспільне" соучредитель и ведущий аналитик Института исследований авторынка Остап Новицкий.

По его словам, личный автотранспорт давно стал для украинцев базовой потребностью, и, понимая это, продавцы не спешат сбрасывать цены, а покупатели не откладывают сделки "на потом".

Новицкий констатирует: бензиновые автомобили остаются самой массовой категорией. Дизель немного теряет позиции в частном секторе, но держится монополистом в коммерческом транспорте (бусы, грузовики, автобусы), где альтернатив просто нет.

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Растет популярность гибридных авто, которые существенно экономят средства и топливо в городском цикле. Если в начале года гибридным был каждый 25-й купленный автомобиль, то сейчас – уже каждый 18-й. Доля выросла более чем на 4 процентных пункта.

Что касается электромобилей, то в их сторону чаще смотрят те, кто может заряжаться дома по бытовому тарифу. Тогда это — существенная экономия. Но если доступа к собственной розетке нет, а заряжаться приходится исключительно на публичных ЭСС по цене 20–25 грн/кВт, экономия почти полностью разбивается о рыночные тарифы.

Еще один парадокс, который констатирует Ставицкий, — спрос на автомобили с крупнообъемными моторами (4,5 и 6 литров). Такими, как правило, оснащают автомобили премиум-класса — Mercedes-Benz S-Class, BMW 7 Series, Audi A8.

Если 15-20 лет назад такие авто стоили $100–150 тысяч, то сейчас их можно купить в 10 раз дешевле. И тут рациональность уступает место ностальгии.

"Парадокс: люди покупают их, продолжают их покупать, наверное, осознавая, какие будут расходы на горючее, которое уже достигает 100 грн за литр, но тем не менее их покупают. То есть люди осуществляют какую-то давнюю мечту, покупают условно президентские автомобили, сознательно жертвуя своим кошельком. И как раз этот сегмент, который должен был бы полностью остановиться, он не останавливается", — констатирует эксперт.

Напомним, дизельное топливо в Украине может подорожать до 100 грн за литр.

Также сообщалось, какие гибриды чаще всего покупают украинцы.