Самые популярные гибридные авто: какие модели чаще всего выбирают украинцы (фото)

В 2026 году гибриды стали массовым выбором для Украины. Их преимущество — экономия бензина.

В августе автопарк Украины пополнился почти 3,9 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV), сообщает "Укравтопром".

"Это на 38 % больше, чем в прошлом году. Доля новых автомобилей в этом объеме составила 42 % против 56 % в августе 2025 года. В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка гибридов остается TOYOTA RAV-4 (430 шт.)", — говорится в сообщении.

Гибрид Toyota Yaris Cross Фото: Toyota

Второе место по популярности занимает TOYOTA Yaris Cross (153 шт.).

Третье место — TOYOTA Camry (133 шт.)

Среди импортированных подержанных гибридов лидирует FORD Fusion US (138 шт.).

KIA Niro Фото: Kia

Также в тройку лидеров вошли: FORD Escape (129 шт.) и KIA Niro (121 шт.).

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Гибридные автомобили — в чем их преимущество

Гибридный автомобиль — это автомобиль с двумя источниками тяги: бензиновым двигателем и электродвигателем. В зависимости от конструкции выделяют три основных типа.

Полный гибрид (HEV) заряжается самостоятельно во время движения и рекуперативного торможения — подключать к розетке не требуется. Электродвигатель помогает бензиновому двигателю при старте и при ускорении, а в пробках может приводить автомобиль в движение самостоятельно. Именно такие гибриды — Toyota RAV4 HEV, Prius, Yaris Hybrid, Kia Niro HEV, Hyundai Tucson HEV. Экономия топлива — 30–50 % по сравнению с бензиновым аналогом.

Плагин-гибрид (PHEV) оснащён более ёмким аккумулятором, который можно заряжать от розетки или зарядной станции. Может проехать 50–100 км исключительно на электротяге, а затем переключается на бензин. При дневных поездках до 50 км бензин практически не расходуется. RAV4 PHEV, BYD Song L DM-i, Mitsubishi Outlander PHEV — самые распространённые PHEV в Украине.

Мягкий гибрид (MHEV) — лишь помогает двигателю при старте и не способен самостоятельно приводить автомобиль в движение. Экономия — 5–15 %. По данным Autogeek, MHEV не обеспечивает реального ощутимого снижения расхода топлива в городе — это скорее маркетинговый термин, чем полноценный гибрид.

Напомним, что в августе украинский автопарк пополнился 20,7 тысячами подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Стало известно, какие модели пользуются наибольшей популярностью.

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