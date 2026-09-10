Самые популярные гибридные авто: какие модели чаще всего выбирают украинцы (фото)
В 2026 году гибриды стали массовым выбором для Украины. Их преимущество — экономия бензина.
В августе автопарк Украины пополнился почти 3,9 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV), сообщает "Укравтопром".
"Это на 38 % больше, чем в прошлом году. Доля новых автомобилей в этом объеме составила 42 % против 56 % в августе 2025 года. В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка гибридов остается TOYOTA RAV-4 (430 шт.)", — говорится в сообщении.
- Второе место по популярности занимает TOYOTA Yaris Cross (153 шт.).
- Третье место — TOYOTA Camry (133 шт.)
Среди импортированных подержанных гибридов лидирует FORD Fusion US (138 шт.).
Также в тройку лидеров вошли: FORD Escape (129 шт.) и KIA Niro (121 шт.).
Гибридные автомобили — в чем их преимущество
Гибридный автомобиль — это автомобиль с двумя источниками тяги: бензиновым двигателем и электродвигателем. В зависимости от конструкции выделяют три основных типа.
Полный гибрид (HEV) заряжается самостоятельно во время движения и рекуперативного торможения — подключать к розетке не требуется. Электродвигатель помогает бензиновому двигателю при старте и при ускорении, а в пробках может приводить автомобиль в движение самостоятельно. Именно такие гибриды — Toyota RAV4 HEV, Prius, Yaris Hybrid, Kia Niro HEV, Hyundai Tucson HEV. Экономия топлива — 30–50 % по сравнению с бензиновым аналогом.
Плагин-гибрид (PHEV) оснащён более ёмким аккумулятором, который можно заряжать от розетки или зарядной станции. Может проехать 50–100 км исключительно на электротяге, а затем переключается на бензин. При дневных поездках до 50 км бензин практически не расходуется. RAV4 PHEV, BYD Song L DM-i, Mitsubishi Outlander PHEV — самые распространённые PHEV в Украине.
Мягкий гибрид (MHEV) — лишь помогает двигателю при старте и не способен самостоятельно приводить автомобиль в движение. Экономия — 5–15 %. По данным Autogeek, MHEV не обеспечивает реального ощутимого снижения расхода топлива в городе — это скорее маркетинговый термин, чем полноценный гибрид.
Напомним, что в августе украинский автопарк пополнился 20,7 тысячами подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Стало известно, какие модели пользуются наибольшей популярностью.
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