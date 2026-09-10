Найпопулярніші гібридні авто: які моделі найчастіше обирають українці (фото)

Гібриди у 2026 році стали масовим вибором для України. Його переваги — економія бензину.

У серпні автопарк України поповнили майже 3,9 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), повідомляє Укравтопром.

"Це на 38% більше, ніж торік. Частка нових авто в цій кількості становила 42%, проти 56% у серпні 2025-го. В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається TOYOTA RAV-4 (430 од.)", — сказано в повідомленні.

Гібрид Toyota Yaris Cross Фото: Toyota

Друга за популярністю TOYOTA Yaris Cross (153 од.).

Третя — TOYOTA Camry (133 од.)

Серед імпортованих гібридів з пробігом першість у FORD Fusion US (138 од.).

KIA Niro Фото: Kia

Також у лідерській трійці: FORD Escape (129 од.) та KIA Niro (121 од.).

Гібридні авто — в чому перевага

Гібридне авто — це автомобіль з двома джерелами тяги: бензиновим двигуном і електромотором. Залежно від конструкції вирізняють три основних типи.

Видео дня

Повний гібрид (HEV) заряджається сам під час їзди і рекуперативного гальмування — підключати до розетки не потрібно. Електродвигун допомагає бензиновому на старті і при прискоренні, а в заторах може рухати автомобіль самостійно. Саме такі гібриди — Toyota RAV4 HEV, Prius, Yaris Hybrid, Kia Niro HEV, Hyundai Tucson HEV. Економія на паливі — 30-50% порівняно з бензиновим аналогом.

Плагін-гібрид (PHEV) має більший акумулятор, який можна заряджати від розетки або зарядної станції. Може проїхати 50-100 км виключно на електротязі, а потім перемикається на бензин. При денних поїздках до 50 км бензин майже не витрачається. RAV4 PHEV, BYD Song L DM-i, Mitsubishi Outlander PHEV — найпоширеніші PHEV в Україні.

М’який гібрид (MHEV) — лише допомагає двигуну при старті і не здатен самостійно рухати авто. Економія — 5-15%. За даними Autogeek, MHEV не дає реального відчутного скорочення витрат у місті — це скоріше маркетинговий термін, ніж повноцінний гібрид.

Нагадаємо, у серпні український автопарк поповнили 20,7 тисячі вживаних легковиків, ввезених з-за кордону. Стало відомо, які моделі найпопулярніші.

Також Фокус писав, які позашляховики краще обрати для великої родини.