Переходить у капот: представлено електромобіль із найбільшим лобовим склом у світі (відео)

Перший національний автомобільний бренд Саудівської Аравії Ceer нарешті представив давно анонсований електромобіль.

Дебютні моделі мають настільки футуристичний вигляд, що здаються скоріше концепт-карами, ніж автомобілями, які будуть випускатися серійно на спеціалізованому заводі в Економічному місті імені короля Абдалли, пише Carscoops.

Exobot: одна назва — два автомобілі

Нова модель отримала назву Exobot і випускатиметься у кузовах седан та позашляховик (SUV).

Обидва варіанти вирізняються на тлі інших серійних автомобілів завдяки сильно нахиленим, практично ідеально пласким лобовим склам, які плавно переходять у капот. Розробники запевняють, що Exobot оснащений найбільшим лобовим склом в історії серійного автомобілебудування: його довжина становить 2,4 метра.

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Обидві версії відрізняються вузькими фарами та денними ходовими вогнями, а позашляховик додатково отримав масивний бампер, що надає йому брутального вигляду.

Електромобілі Ceer також мають значні габарити. Довжина седана становить 5,26 м, ширина — 2,1 м, а висота — лише 1,43 м.

Седан Exobot Фото: carscoops.com

Позашляховик трохи коротший — 5,02 м, має таку ж ширину (2,1 м) і висоту 1,69 м.

Екзобот Exobot Фото: carscoops.com

Обидві моделі оснащені дверима типу "крило чайки" — або, як їх називає сама Ceer, дверима Shahin Wing (на честь сокола-шахіна).

Ceer розробляла Exobot не самостійно: бренд було створено як спільне підприємство з компанією Foxconn, і, як повідомляється, в автомобілях використовуються системи електроприводу від BMW.

Exobot оснащений трьома електродвигунами, які у топовій конфігурації сумарно розвивають потужність 1111 л. с. та крутний момент 1500 Нм. Це дозволяє седану розганятися до 100 км/год за 2,1 секунди та розвивати максимальну швидкість 250 км/год.

Кросовер трохи повільніший: він розганяється до "сотні" за 2,4 секунди, а його максимальна швидкість становить 210 км/год.

Спочатку Exobot продаватиметься у лімітованій версії First Edition.

Ця модифікація має потужність 850 к.с. і крутний момент 1000 Нм, що забезпечує розгін седана до 100 км/год за 2,6 секунди, тоді як кросоверу для цього потрібно 2,9 секунди. Обидві версії комплектуються акумулятором ємністю 112 кВт·год, що забезпечує запас ходу 670 км для седана та значні 560 км для кросовера.

Завдяки 800-вольтовій архітектурі зарядка від 10 до 80 % ємності, як повідомляється, займає менше 30 хвилин.

Щоб у салоні не було спекотно, з огляду на місцевий клімат, Ceer пропонує рішення у вигляді скла з потрійним срібним напиленням та потужної системи охолодження, здатної знизити температуру в салоні з 65 °C до 32 °C всього за 10 хвилин.

Серед інших ключових особливостей інтер’єру — 48-дюймовий екран, що простягається по всій верхній частині передньої панелі, 10,4-дюймовий центральний дисплей мультимедійної системи та 8-дюймовий екран для пасажирів на задніх сидіннях.

Також передбачено кермо-штурвал, сучасний голосовий помічник на базі штучного інтелекту та підтримка бездротового оновлення програмного забезпечення (OTA).

Крім того, Ceer обіцяє впровадити систему автономного керування, яка не потребує участі водія, з навігацією за маршрутом "від точки до точки", хоча компанія поки що не розкриває, у кого вона закуповує програмне та апаратне забезпечення для цих функцій.

Слідом за Exobot компанія Ceer випустить ще п’ять моделей у період з 2028 по 2030 рік. Спочатку планувалося виробляти лише електромобілі, однак згодом компанія скоригувала свої плани, включивши до лінійки також гібриди з можливістю підзарядки та моделі з традиційними двигунами внутрішнього згоряння.

Нагадаємо, що в Іспанії створили футуристичний електробайк із запасом ходу 225 км.

Також повідомлялося, що Hyundai презентувала старшу модель Sonata.