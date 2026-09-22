Переходит в капот: представлен электромобиль с самым большим лобовым стеклом в мире (видео)

Первый национальный автомобильный бренд Саудовской Аравии Ceer наконец представил давно анонсированный электромобиль.

Дебютные модели выглядят настолько футуристически, что кажутся скорее концепт-карами, чем авто, которые пойдут в серию на специализированном заводе в Экономическом городе имени короля Абдаллы, пишет Carscoops.

Exobot: название одно — автомобиля два

Новая модель получила название Exobot и будет выпускаться в кузовах седан и внедорожник (SUV).

Оба варианта выделяются на фоне других серийных автомобилей благодаря сильно наклоненным, практически идеально плоским лобовым стеклам, которые плавно переходят в капот.

Разработчики уверяют, что Exobot оснащен самым большим лобовым стеклом в истории серийного автопрома: его длина составляет 2,4 метра.

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Обе версии отличаются узкими фарами и дневными ходовыми огнями, а внедорожник дополнительно получил массивный бампер, придающий ему брутальный вид.

Электромобили Ceer также имеют внушительные габариты. Длина седана составляет 5,26 м, ширина —2,1 м, а высота — всего 1,43 м.

Седан Exobot Фото: carscoops.com

Внедорожник немного короче — 5,02 м, имеет такую ​​же ширину (2,1 м) и высоту 1,69 м.

Внежорожник Exobot Фото: carscoops.com

Обе модели оснащены дверями типа "крыло чайки" — или, как их называет сама Ceer, дверями Shahin Wing (в честь сокола-шахина).

Ceer разрабатывала Exobot не в одиночку: бренд был создан как совместное предприятие с компанией Foxconn, и, как сообщается, в автомобилях используются системы электропривода от BMW.

Exobot оснащается тремя электродвигателями, которые в топовой конфигурации суммарно выдают 1111 л. с. и 1500 Нм крутящего момента. Это позволяет седану разгоняться до 100 км/ч за 2,1 секунды и развивать максимальную скорость 250 км/ч.

Кроссовер немного медленнее: он набирает "сотню" за 2,4 секунды, а его предел скорости составляет 210 км/ч.

Первоначально Exobot будет продаваться в лимитированной версии First Edition.

Эта модификация обладает мощностью 850 л. с. и крутящим моментом 1000 Нм, обеспечивая разгон седана до 100 км/ч за 2,6 секунды, тогда как кроссоверу для этого требуется 2,9 секунды. Обе версии комплектуются батареей емкостью 112 кВт·ч, обеспечивающей запас хода 670 км для седана и внушительные 560 км для кроссовера.

Благодаря 800-вольтовой архитектуре зарядка от 10 до 80% емкости, как сообщается, занимает менее 30 минут.

Чтобы в салоне не было жарко, учитывая местный климат, Ceer предлагает решение в виде стекол с тройным серебряным напылением и мощной системы охлаждения, способной снизить температуру в салоне с 65°C до 32°C всего за 10 минут.

Среди других ключевых особенностей интерьера — 48-дюймовый экран, растянувшийся по всей верхней части передней панели, 10,4-дюймовый центральный дисплей мультимедийной системы и 8-дюймовый экран для задних пассажиров.

Также предусмотрены руль-штурвал, продвинутый голосовой помощник на базе искусственного интеллекта и поддержка беспроводного обновления программного обеспечения (OTA).

Кроме того, Ceer обещает внедрение системы автономного вождения, не требующей участия водителя, с навигацией по маршруту "от точки до точки", хотя компания пока не раскрывает, у кого она закупает программное и аппаратное обеспечение для этих функций.

Вслед за Exobot компания Ceer выпустит еще пять моделей в период с 2028 по 2030 год. Изначально планировалось производить только электромобили, однако впоследствии компания скорректировала свои планы, включив в линейку также подзаряжаемые гибриды и модели с традиционными двигателями внутреннего сгорания.

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