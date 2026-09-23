У Києві помітили надзвичайно рідкісний Suzuki Jimny Cabrio (фото)

Цей компактний рамний позашляховик із м'яким складаним верхом, повним приводом Part-Time та бензиновим двигуном об'ємом 1,3 літра, сфотографований у столиці, має синій колір, що робить його справді ексклюзивним.

Фотографії автомобіля Suzuki Jimny Cabrio 2001 року з рівненськими номерними знаками опубліковано в акаунті Topcars.ua.

Версія кабріолет (Soft Top) третього покоління випускалася на заводі Santana Motor в Іспанії для європейського ринку, а оригінальний насичено-синій металік (наприклад, відтінок Bright Red або фірмові сині кольори тих років, такі як Catseye Blue Metallic) робить цю машину помітною в потоці та дуже бажаною для поціновувачів марки.

Фото: Topcars UA

Як пише ресурс Mycarro, версії зі знімним дахом випускалися недовго і в рази меншими тиражами, ніж стандартні тридверні суцільнометалеві кузови. Оскільки через іспанське виробництво кузови цих автомобілів були менш стійкими до корозії, ніж їхні японські побратими, знайти "живий" екземпляр 2001 року в оригінальному забарвленні без іржі на арках і підлозі — велика удача.

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Салон позашляховика вирізняється практичною лаконічністю Фото: Topcars UA

У класичній версії третього покоління використовувався 1,3-літровий 16-клапанний бензиновий двигун (G13BB) потужністю близько 80 кінських сил (104 Н·м).

Двигун працював у поєднанні з п’ятиступінчастою механічною або чотириступінчастою автоматичною коробкою передач. Ця комбінація забезпечувала хорошу маневреність та ефективність як на асфальтованих ділянках, так і на складних позашляхових маршрутах.

Однією з головних особливостей Jimny є система повного приводу. У третьому поколінні цей позашляховик отримав систему, яка дозволяє перемикатися між двоколісним і повним приводом.

Максимальна швидкість позашляховика — 140 км/год, а від 0 до 100 км він розганяється за 14,5–17,2 секунди.

Нагадаємо, у Києві помітили 30-річного конкурента Audi S4 від Volvo.

Також повідомлялося, що в серпні компанія Suzuki презентувала доступний міський електромобіль.