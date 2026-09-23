В Киеве заметили редчайший Suzuki Jimny Cabrio (фото)

Сфотографированный в столице компактный рамный внедорожник с мягким складывающимся верхом, полным приводом Part-Time и бензиновым мотором объемом 1,3 литра имеет синий цвет, что делает его поистине эксклюзивным.

Снимки автомобиля Suzuki Jimny Cabrio 2001 года на ровенских номерах размещены в аккаунте Topcars.ua.

Версия кабриолет (Soft Top) третьего поколения собиралась на заводе Santana Motor в Испании для европейского рынка, а оригинальный насыщенно-синий металлик (например, оттенок Bright Red или фирменные синие цвета тех лет, такие как Catseye Blue Metallic) делает эту машину заметной в потоке и очень ценной для ценителей марки.

Фото: Topcars UA

Как пишет ресурс Mycarro, версии со съемным верхом производились недолго и в разы меньшими тиражами, чем стандартные трехдверные цельнометаллические кузова. Поскольку из-за испанской сборки кузова этих машин были менее устойчивы к коррозии, чем японские собратья, найти "живой" экземпляр 2001 года в родном окрасе без ржавчины на арках и полах — большая удача.

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Салон внедорожника отличается практичной лаконичностью Фото: Topcars UA

В классической версии третьего поколения использовался 1,3-литровый 16-клапанный бензиновый двигатель (G13BB) с мощностью около 80 лошадиных сил (104 Н·м).

Двигатель работал в паре с пятиступенчатой механической или четырехступенчатой автоматической трансмиссией. Эта комбинация обеспечивала хорошую маневренность и эффективность как на участках с асфальтом, так и на сложных внедорожных маршрутах.

Одной из главных особенностей Jimny является система полного привода. В третьем поколении внедорожник получил систему, позволяющую переключаться между двухколесным и полным приводом.

Максимальная скорость внедорожника — 140 км/ч, а с 0 до 100 км он разгоняется за 14,5-17,2 секунды.

Напомним, в Киеве замечен 30-летний конкурент Audi S4 от Volvo.

Также сообщалось, что в августе Suzuki презентовала доступный городской электрокар.