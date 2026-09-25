У Києві "засвітився" ультралюксовий електричний кросовер Maybach (фото)

Перший повністю електричний позашляховик Mercedes-Maybach EQS 680 SUV потрапив у об'єктив автолюбителя на одній із вулиць столиці. Це перший електромобіль Maybach і найдорожчий електричний Mercedes.

Фотографії цього надзвичайно розкішного кросовера, який поєднує в собі передові технології електромобілів та максимальний комфорт представницького класу, з’явилися в акаунті Topcars.ua в Instagram.

Mercedes-Maybach EQS 680 SUV (X296) — що про нього відомо

Перше, що привертає увагу в дизайні цього авто, — фірмова решітка з вертикальними ламелями та логотипом Maybach, яка поєднується з традиційним значком Mercedes на капоті, а також ексклюзивні 21- або 22-дюймові легкосплавні диски з дизайном із великими спицями.

Фото: Topcars UA

Фото: Topcars UA

Й екстер’єр, і інтер’єр автомобіля буквально випромінюють розкіш.

Не менш вражає й те, що заховане під капотом. Кросовер оснащений силовою установкою, що складається з двох постійних синхронних електродвигунів із повним приводом 4MATIC.

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Фото: Topcars UA

Потужність силової установки Mercedes-Maybach EQS 680 SUV становить 658 кінських сил (іноді у технічних характеристиках вказується 649–659 к.с. залежно від стандарту округлення та ринку).

Крутний момент — 950 Нм, а ємність акумулятора — 120 кВт·год.

Заявлений запас ходу цього автомобіля становить 600–620 км за циклом WLTP, а від 0 до 100 км/год він розганяється всього за 4,4 секунди.

Максимальна швидкість преміального електричного позашляховика — 210 км/год.

Ціна такого автомобіля в Україні починається приблизно від 8 980 000 грн (понад $200 тисяч).

Нагадаємо, що в Києві помітили новий футуристичний гібрид Toyota.

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