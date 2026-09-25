В Киеве "засветился" ультралюксовый электрический кроссовер Maybach (фото)

Первый полностью электрический внедорожник Mercedes-Maybach EQS 680 SUV попал на камеру автолюбителя на одной из улиц столицы. Это первый электромобиль Maybach и самый дорогой электрический Mercedes.

Фотографии этого ультрароскошного кроссовера, которые объединяет в себе передовые технологии электромобилей и максимальный комфорт представительского класса, появились в аккаунте Topcars.ua в Instagram.

Mercedes-Maybach EQS 680 SUV (X296) — что о нем известно

Первое, что привлекает внимание в дизайне этого авто, — фирменная решетка с вертикальными ламелиями и логотипом Maybach, которая сочетается с традиционным значком Mercedes на капоте, а также эксклюзивные 21- или 22-дюймовые легкосплавные диски с дизайном с большими спицами.

Фото: Topcars UA

Фото: Topcars UA

И экстерьер, и интерьер машины буквально кричат о роскоши.

Не менее впечатляет и то, что под капотом. Кроссовер оборудован силовой установкой из двух постоянных синхронных электромоторов с полным приводом 4MATIC.

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Фото: Topcars UA

Мощность силовой установки Mercedes-Maybach EQS 680 SUV составляет 658 лошадиных сил (иногда в спецификациях указывается 649–659 л.с. в зависимости от стандарта округления и рынка).

Крутящий момент — 950 Нм, а емкость батареи — 120 кВт·ч.

Запас хода у этого авто заявлен 600-620 км по циклу WLTP, а от 0 до 100 км/ч он разгоняется всего за 4,4 секунды.

Максимальная скорость премиального электровнедорожника — 210 км/ч.

Стоимость такого авто в Украине стартует примерно от 8 980 000 грн (свыше $200 тысяч).

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