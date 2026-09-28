У Києві помітили новітній електричний Cayenne Turbo (фото)
Новий електричний Cayenne Turbo потужністю 1156 к.с. четвертого покоління з'явився в українській столиці та доступний в автосалонах.
Фото кросовера з амбіціями гіперкара опубліковано в акаунті Topcars.ua в Instagram.
Повністю електричний позашляховик дебютував у Пекіні на автосалоні 2026 року, повідомляв ресурс CarNewsChina.
Turbo Electric став справжньою сенсацією автосалону. Як зазначають оглядачі, у штатному режимі цей автомобіль розвиває потужність 857 к.с., проте під час швидкого старту потужність зростає до 1156 к.с. при крутному моменті 1500 Нм.
До 100 кілометрів він розганяється на рівні гіперкарів — за 2,5–7,4 секунди, а його максимальна швидкість сягає 274 км/год.
Деяких змін зазнав і дизайн автомобіля. Він став довшим і зараз сягає майже п’яти метрів, а його колісна база стала ширшою майже на 13 см, ніж у його бензинового попередника. Автомобіль став більш обтічним, і його легко відрізнити в потоці за "глухою" передньою частиною та активними аеродинамічними заслінки в бампері.
В основі лежить 800-вольтова система та потужна батарея на 113 кВт·год. Базова комплектація — це двокамерна пневмопідвіска, активна векторизація крутного моменту та повністю кероване шасі з підрулюванням задніх коліс вже у стандартній комплектації.
У дорожчих комплектаціях — 22-дюймові диски та потужні карбон-керамічні гальма.
Запас ходу (WLTP) — 669 км, а швидка зарядка (потужністю 400 кВт) до 80 % займає 16 хвилин. Новий Porsche Cayenne — перший серійний електромобіль, що підтримує бездротову зарядку.
Ціна на Porsche Cayenne Turbo в Україні становить від 207 тисяч доларів за нові гібридні модифікації (наприклад, Turbo E-Hybrid) до 225 000 — 321 000 доларів за вживані потужні версії, такі як Turbo GT.
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