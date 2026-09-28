У Києві помітили новітній електричний Cayenne Turbo (фото)

Новий електричний Cayenne Turbo потужністю 1156 к.с. четвертого покоління з'явився в українській столиці та доступний в автосалонах.

Фото кросовера з амбіціями гіперкара опубліковано в акаунті Topcars.ua в Instagram.

Повністю електричний позашляховик дебютував у Пекіні на автосалоні 2026 року, повідомляв ресурс CarNewsChina.

Turbo Electric став справжньою сенсацією автосалону. Як зазначають оглядачі, у штатному режимі цей автомобіль розвиває потужність 857 к.с., проте під час швидкого старту потужність зростає до 1156 к.с. при крутному моменті 1500 Нм.

Фото: Topcars UA

До 100 кілометрів він розганяється на рівні гіперкарів — за 2,5–7,4 секунди, а його максимальна швидкість сягає 274 км/год.

Фото: Topcars UA

Деяких змін зазнав і дизайн автомобіля. Він став довшим і зараз сягає майже п’яти метрів, а його колісна база стала ширшою майже на 13 см, ніж у його бензинового попередника. Автомобіль став більш обтічним, і його легко відрізнити в потоці за "глухою" передньою частиною та активними аеродинамічними заслінки в бампері.

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Фото: Topcars UA

В основі лежить 800-вольтова система та потужна батарея на 113 кВт·год. Базова комплектація — це двокамерна пневмопідвіска, активна векторизація крутного моменту та повністю кероване шасі з підрулюванням задніх коліс вже у стандартній комплектації.

У дорожчих комплектаціях — 22-дюймові диски та потужні карбон-керамічні гальма.

Фото: Topcars UA

Запас ходу (WLTP) — 669 км, а швидка зарядка (потужністю 400 кВт) до 80 % займає 16 хвилин. Новий Porsche Cayenne — перший серійний електромобіль, що підтримує бездротову зарядку.

Ціна на Porsche Cayenne Turbo в Україні становить від 207 тисяч доларів за нові гібридні модифікації (наприклад, Turbo E-Hybrid) до 225 000 — 321 000 доларів за вживані потужні версії, такі як Turbo GT.

Нагадаємо, в Україні помітили ексклюзивний Porsche у стилі 70-х.

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