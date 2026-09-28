В Киеве заметили новейший электрический Cayenne Turbo (фото)

Новый электрический Cayenne Turbo мощностью 1156 л.с. четвертого поколения появился в украинской столице и доступен в автосалонах.

Фото кроссовера с амбициями спорткара опубликованы в аккаунте Topcars.ua в Instagram.

Полностью электрический внедорожник дебютировал в Пекине на автошоу 2026 года, сообщал ресурс CarNewsChina.

Тurbo Electric стал настоящей сенсацией показа. Как отмечают обозреватели, в штатном режиме этот автомобиль генерирует 857 л.с., однако при быстром старте мощность взлетает до 1156 л.с. при крутящем моменте в 1500 Нм.

Фото: Topcars UA

До 100 километров он разгоняется на уровне гиперкаров — за 2,5-7,4 секунды, а его максимальная скорость достигает 274 км.

Фото: Topcars UA

Некоторые изменения претерпел и дизайн авто. Оно стало длиннее и сейчас достигает почти пять метров, а его колесная база стала шире почти на 13 см, чем у его бензинового предшественника. Авто стало более обтекаемым, и его легко отличить в потоке по "глухой" морде и активным аэродинамическим заслонкам в бампере.

Видео дня

Фото: Topcars UA

В основе лежит 800-вольтовая система и солидная батарея на 113 кВт-ч. Базовая комплектация — это двухкамерная пневмоподвеска, активная векторизация момента и полноуправляемое шасси с подруливанием задних колес уже в стандарте.

У более дорогих комплектаций — 22-диски и мощные карбон-керамические тормоза.

Фото: Topcars UA

Запас хода (WLTP) — 669 км, а быстрая зарядка (мощностью 400 кВт) до 80 % занимает 16 минут. Новый Porsche Cayenne — первый серийный электрокар, поддерживающий беспроводную зарядку.

Цена на Porsche Cayenne Turbo в Украине составляет от $207 тысяч за новые гибридные модификации (например, Turbo E-Hybrid) до $225 000 – $321 000 — за подержанные заряженные версии вроде Turbo GT.

Напомним, в Украине заметили эксклюзивный Porsche в стиле 70-х.

Также сообщалось, что в Украине появился новейший спорткар Porsche на "бляхах".