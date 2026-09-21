700 сил и 2,5 с до сотни: в Украине появился новейший спорткар Porsche на "бляхах" (фото)

В Днепре сфотографировали новый Porsche 911 Turbo S с ярким тюнингом. В конструкции этого 711-сильного автомобиля использовано немало карбона.

Тюнинг Porsche 911 Turbo — работа знаменитого немецкого ателье Mansory. Спорткар с еврономерами, то есть либо его ещё не растаможили, либо это гости из ЕС. Фотографии автомобиля опубликовали на странице cars_of_krivbass в Instagram.

Sportkart получил карбоновый обвес и антикрыло Фото: Major_Carspotter

Дизайн Porsche 911 Turbo S стал более выразительным благодаря обильному использованию углеродного волокна: из него изготовлены обвес, декоративные элементы, диффузор и гигантское антикрыло. Также установлены 22-дюймовые кованые диски FS.5.

Салон Porsche 911 Turbo на фото не виден, однако известно, что в Mansory предлагают для него отделку замшей и углеродным волокном.

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В компании Mansory предлагают отделку салона замшей и карбоном Фото: Mansory

А вот силовую установку немецкие тюнеры пока не трогали — пакет доработок в настоящее время находится в стадии подготовки, и пока можно заказать только спортивную выхлопную систему.

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Стандартный Porsche 911 Turbo S оснащён 3,6-литровым оппозитным шестицилиндровым двигателем с двумя электрическими турбинами и электродвигателем. Вместе они развивают 711 л. с. и 800 Н∙м, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 2,5 с и развивать скорость 322 км/ч.

Porsche 911 Mansory получил 22-дюймовые кованые диски Фото: Major_Carspotter

Спортивный автомобиль оснащен полным приводом с векторизацией тяги, адаптивными амортизаторами и активными стабилизаторами. Также установлены углеродно-керамические тормоза диаметром 420 мм спереди и 410 мм сзади.

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