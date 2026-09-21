700 сил і 2,5 с до сотні: в Україні з'явився новітній спорткар Porsche на "бляхах" (фото)
У Дніпрі сфотографували новий Porsche 911 Turbo S із яскравим тюнінгом. У конструкції 711-сильного авто використано чимало карбону.
Тюнінг Porsche 911 Turbo – робота знаменитого німецького ательє Mansory. Спорткар на єврономерах, тобто або його ще не розмитнили, або це гості з ЄС. Фото авто опублікували на сторінці cars_of_krivbass в Instagram.
Дизайн Porsche 911 Turbo S став виразнішим завдяки великій кількості карбону: із нього виготовили обвіс, декор, дифузор та гігантське антикрило. Також встановлені 22-дюймові ковані диски FS.5.
Салон Porsche 911 Turbo на фото не видно, проте відомо, що в Mansory пропонують для нього оздоблення замшею та карбоном.
А от силову установку німецькі тюнери ще не чіпали – пакет доопрацювань наразі готується і поки можна замовити тільки спортивний вихлоп.
Стандартний Porsche 911 Turbo S оснащений 3,6-літровою опозитною шісткою з двома електричними турбінами й електрмотором. Разом вони розвивають 711 к. с. та 800 Н∙м, що дозволяє розганятися до 100 км/год за 2,5 с і розвивати 322 км/год.
Спорткар оснащений повним приводом із векторизацією тяги, адаптивними амортизатори й активними стабілізаторами. Також встановлені карбоново-керамічні гальма діаметром 420 мм спереду і 410 мм ззаду.
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