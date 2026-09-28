Tata випустила седан Aeris за $5500

Індійська автомобільна компанія випустила на ринок седан Tata Aeris, наступника моделі Tigor. Поставки клієнтам розпочнуться з 11 жовтня.

Модель, представленe у вересні 2026 року, вже називають однією з найдоступніших на індійському ринку. Його ціна становить від 529 тисяч рупій (приблизно $5500), повідомляє Autocar.India.

Автомобіль довжиною 3995 мм з колісною базою 2450 мм отримав дизайн екстер’єру та інтер’єру у стилі хетчбека Tiago, зберігши при цьому колишню технічну "начинку".

Зовнішній вигляд Tata Aeris

Tata пропонує Aeris у п’яти комплектаціях: Smart, Pure, Pure+, Creative та Accomplished.

Автомобіль отримав більш витончені світлодіодні фари з характерними денними ходовими вогнями (ДХВ) у формі "брів" та решітку радіатора чорного глянцевого кольору. Передній бампер доповнено чорними елементами та світлодіодними протитуманними фарами з піксельним малюнком.

Видео дня

Модель Aeris вирізняється 15-дюймовими легкосплавними дисками з двокольоровим оздобленням. На версіях початкового рівня (Smart і Pure), а також на всіх модифікаціях із газобалонним обладнанням (CNG) встановлюються диски меншого розміру — 14 дюймів.

Машина оснащена витонченими накладками на колісних арках, хромованими дверними ручками та хромованим молдингом уздовж лінії скління. Ззаду розташовані вужчі світлодіодні ліхтарі, з'єднані червоною декоративною вставкою. Як і в попереднього Tigor, додатковий стоп-сигнал простягається по всій ширині заднього скла.

Дизайн бампера став простішим: по центру тепер розміщено ліхтар заднього ходу.

Aeris доступний у шести варіантах забарвлення кузова: Nitro Crimson, Pure Grey, Dandeli Drizzle, Pristine White, Daytona Grey та Dune Glow.

Версія Tata Aeris CNG оснащена двома балонами, тоді як у всіх конкурентів встановлено лише один резервуар для газу. Таке розташування дозволило зберегти об’єм багажника на рівні 227 літрів (як у моделі Tigor), що робить його наймісткішим серед седанів на природному газі в цьому сегменті. Об’єм багажника бензинової версії становить 419 літрів.

Дизайн інтер'єру та комплектація Tata Aeris

Як і екстер’єр, інтер’єр Aeris виконаний у тому ж стилі, що й у моделі Tiago, проте салон має світлішу колірну гаму.

На передній панелі розташовані окремий напівцифровий дисплей для водія, 10,25-дюймовий сенсорний екран мультимедійної системи та двоспицеве кермо з фізичними кнопками.

Серед нових функцій — бездротова зарядка для смартфона, вентиляція передніх сидінь та оздоблення крісел штучною шкірою.

Aeris також оснащений функцією відеореєстратора, що використовує камери кругового огляду для запису дорожньої ситуації. Водночас аудіосистема з 6 динаміками є кроком назад порівняно з системою з 8 динаміків, яка встановлювалася на попередній моделі. Що стосується безпеки, Aeris вже у базовій комплектації оснащений шістьма подушками безпеки, камерою кругового огляду з системою моніторингу сліпих зон, системою контролю тиску в шинах (TPMS), системою допомоги при рушанні на підйомі та кріпленнями для дитячих сидінь Isofix.

Варіанти силових установок Tata Aeris

Tata Aeris оснащується 1,2-літровим трициліндровим атмосферним бензиновим двигуном потужністю 86 к.с. і крутним моментом 113 Нм.

Автомобіль пропонується або з 5-ступінчастою механічною коробкою передач, або з 5-ступінчастою роботизованою трансмісією (AMT).

Цей двигун також доступний у версії, що працює на стисненому природному газі (CNG), — у поєднанні як із механічною коробкою передач, так і з роботизованою трансмісією (AMT). При цьому його потужність становить 76 к.с. і 97 Нм.

Аналогічні силові агрегати пропонувалися для моделі Tigor до рестайлінгу та використовуються на поточній версії Tiago.

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