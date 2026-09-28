Tata выпустила седан Aeris за $5500

Индийская автомобильная компания запустила в продажу седан Tata Aeris, преемник модели Tigor. Поставки клиентам начнутся с 11 октября.

Представленный в сентябре 2026 года автомобиль уже называют одним из самых доступных на индийском рынке. Его цена составляет от 529 тысяч рупий (примерно $5500), сообщает Autocar.India.

Модель длиной 3995 мм с колесной базой 2450 мм получила дизайн экстерьера и интерьера в стиле хетчбэка Tiago, сохранив при этом прежнюю техническую "начинку".

Экстерьер Tata Aeris

Tata предлагает Aeris в пяти комплектациях: Smart, Pure, Pure+, Creative и Accomplished.

Автомобиль получил более изящные светодиодные фары с характерными дневными ходовыми огнями (ДХО) в форме "бровей" и решетку радиатора черного глянцевого цвета. Передний бампер дополнен черными элементами и светодиодными противотуманными фарами с пиксельным рисунком.

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В профиль Aeris выделяется 15-дюймовыми легкосплавными дисками с двухцветной отделкой. На версиях начального уровня (Smart и Pure), а также на всех модификациях с газобаллонным оборудованием (CNG) устанавливаются диски меньшего размера — 14 дюймов.

Автомобиль оснащен аккуратными накладками на колесных арках, хромированными дверными ручками и хромированным молдингом вдоль линии остекления. Сзади расположены более узкие светодиодные фонари, соединенные красной декоративной вставкой. Как и у прежнего Tigor, дополнительный стоп-сигнал растянут по всей ширине заднего стекла.

Дизайн бампера стал проще: по центру теперь размещен фонарь заднего хода.

Aeris доступен в шести вариантах окраски кузова: Nitro Crimson, Pure Grey, Dandeli Drizzle, Pristine White, Daytona Grey и Dune Glow.

Версия Tata Aeris CNG оснащена двумя баллонами, тогда как у всех конкурентов установлен лишь один резервуар для газа. Такая компоновка позволила сохранить объем багажника в 227 литров (как у модели Tigor), что делает его самым вместительным среди седанов на природном газе в данном сегменте. Объем багажника бензиновой версии составляет 419 литров.

Дизайн интерьера и оснащение Tata Aeris

Как и экстерьер, интерьер Aeris выполнен в том же стиле, что и у модели Tiago, однако салон получил более светлую цветовую гамму.

На передней панели расположены отдельно стоящий полуцифровой дисплей для водителя, 10,25-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы и двухспицевый руль с физическими кнопками.

Среди новых функций — беспроводная зарядка для смартфона, вентиляция передних сидений и отделка кресел искусственной кожей.

Aeris также оснащен функцией видеорегистратора, использующей камеры кругового обзора для записи дорожной обстановки. В то же время аудиосистема с 6 динамиками представляет собой шаг назад по сравнению с системой из 8 динамиков, устанавливавшейся на предыдущей модели. Что касается безопасности, Aeris уже в базовой комплектации оснащается шестью подушками безопасности, камерой кругового обзора с системой мониторинга слепых зон, системой контроля давления в шинах (TPMS), системой помощи при трогании на подъеме и креплениями для детских кресел Isofix.

Варианты силовых установок Tata Aeris

Tata Aeris оснащается 1,2-литровым трехцилиндровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью 86 л.с. и крутящим моментом 113 Нм.

Автомобиль предлагается либо с 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач, либо с 5-ступенчатой ​​роботизированной трансмиссией (AMT).

Этот двигатель также доступен в версии, работающей на сжатом природном газе (CNG), — в сочетании как с механической коробкой передач, так и с роботизированной трансмиссией (AMT). При этом его отдача составляет 76 л.с. и 97 Нм.

Аналогичные силовые установки предлагались для модели Tigor до рестайлинга и используются на актуальной версии Tiago.

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