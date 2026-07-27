Расход 4,7 л/100 км и заводское ГБО: дебютировал младший брат Suzuki Vitara за $7700 (фото)

Представлен новый Suzuki Brezza 2026. Бюджетный компактный кроссовер неплохо оснащен и получил экономичные гибридные установки.

Недорогой кроссовер Suzuki Brezza претерпел обновление и дебютировал в Индии, ведь именно там, на заводе Maruti-Suzuki, выпускается эта модель. Подробности о ней были опубликованы на официальном сайте японского автопроизводителя.

Обновленный Suzuki Brezza можно узнать по измененным бамперу и противотуманным фарам Фото: Suzuki

Suzuki Brezza второго поколения выпускается с 2022 года. Этот четырёхметровый кроссовер является более доступным младшим братом Suzuki Vitara и на индийском рынке стоит от 740 000 до 1 355 000 рупий ($7700 — 14 100).

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Suzuki Brezza 2026 сохраняет угловатый дизайн с расширенными крыльями. Отличить обновленную модель можно по измененным бамперу и противотуманным фарам. Также появилась молодежная версия Turbo с выраженным пластиковым обвесом и красным декором.

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Suzuki Brezza Turbo отличается пластиковым обвесом и красным декором Фото: Suzuki

В салоне улучшили отделку и установили новый блок климат-контроля. Топовая версия получила увеличенный 10,1-дюймовый тачскрин, а среди опций появились вентиляция сидений, контроль "слепых" зон и мощная акустика Arkamys. Кроме того, новый Suzuki Brezza можно оснастить панорамной крышей, камерами кругового обзора и беспроводной зарядкой смартфонов.

В салоне обновили переключатели климат-контроля и установили более крупный сенсорный экран Фото: Suzuki

Двигатели Suzuki Brezza оснащены 48-вольтовыми "мягкими" гибридными установками. Новинкой является 1,0-литровый 110-сильный турбодвигатель со средним расходом 4,9 л на 100 км. 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 102 к.с. расходует 4,7 л/100 км и доступен с заводским ГБО. Можно выбрать новую 6-ступенчатую механическую коробку передач или 6-ступенчатый автомат.

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