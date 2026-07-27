Витрата 4,7 л/100 км і заводське ГБО: дебютував молодший брат Suzuki Vitara за $7700 (фото)

Представлено новий Suzuki Brezza 2026. Бюджетний компактний кросовер непогано оснащений та отримав економні гібридні установки.

Недорогий кросовер Suzuki Brezza пройшов оновлення і дебютував у Індії, адже саме там на підприємстві Maruti-Suzuki випускають модель. Її подробиці розкрили на офіційному сайті японського автовиробника.

Оновлений Suzuki Brezza пізнається за зміненими бампером і протитуманними фарами Фото: Suzuki

Suzuki Brezza другого покоління випускають із 2022 року. Цей чотириметровий кросовер є дешевшим молодшим братом Suzuki Vitara і на індійському ринку коштує від 740 000 до 1 355 000 рупій ($7700 — 14 100).

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Suzuki Brezza 2026 зберігає рубаний дизайн із розширеними крилами. Відрізнити оновлену модель можна за зміненими бампером та протитуманками. Також з'явилася молодіжна версія Turbo із вираженим пластиковим обвісом та червоним декором.

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Suzuki Brezza Turbo вирізняється пластиковим обвісом і червоним декором Фото: Suzuki

У салоні покращили оздоблення та встановили новий блок клімат-контролю. Топова версія отримала збільшений 10,1-дюймовий тачскрін, а серед опцій з'явилися вентиляція сидінь, контроль "сліпих" зон та потужна акустика Arkamys. Крім того, новий Suzuki Brezza можна оснастити панорамним дахом, камерами кругового огляду та бездротовою зарядкою смартфонів.

У салоні оновили перемикачі клімату і встановили більший тачскрін Фото: Suzuki

Двигуни Suzuki Brezza оснащені 48-вольтними "м'якими" гібридними установками. Новинкою є 1,0-літровий 110-сильний турбомотор із середньою витратою 4,9 л на 100 км. 1,5-літровий атмосферний двигун на 102 к. с. витрачає 4,7 л/100 км і доступний із заводським ГБО. Можна вибрати нову 6-ступінчасту механічну КПП або 6-ступінчастий автомат.

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