900 кінських сил: Brabus перетворив Ґелендваґен на найпотужніший кабріолет (відео)

Німецька тюнінг-компанія Brabus представила свою новітню інтерпретацію культового позашляховика — 900 Rocket Edition Cabrio на базі рамного позашляховика Mercedes-Benz — G-Wagen.

Це не перший кабріолет на базі G-Wagen від цієї майстерні, але найпотужніший. До того ж цього разу модель доступна у двох варіантах виконання, повідомляє Brabus.

Екстер'єр

Фахівці компанії взяли за основу AMG G 63 і зняли дах разом з усією верхньою частиною кузова за задніми стійками.

Замість стаціонарного даху встановлено складаний м'який верх з електроприводом, що складається з 500 спеціально розроблених компонентів, зокрема карбонової дуги, яка зберігає форму конструкції на високих швидкостях.

Відсутність жорсткого даху — не єдина відмінність 900 Rocket Edition Cabrio від інших версій G-Wagen.

Позашляховик отримав ефектний аеродинамічний обвіс, що включає більш агресивний передній бампер, повітрозабірник на капоті та збільшені розширювачі колісних арок. Решітка радіатора та фірмова трипроменева зірка поступилися місцем новому елементу з двома червоними планками та логотипом Brabus у вигляді літери "B".

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Завершують образ ексклюзивні моноблокові колісні диски Platinum Edition, дизайн яких нагадує знамениті триспицеві диски Brabus 1980-х років.

Інтер'єр

Салон кабріолета також зазнав серйозних змін. Автомобіль отримав чотиримісне розташування сидінь із центральною консоллю, що проходить між обома рядами сидінь.

Інтер'єр оздоблений чорною шкірою та алькантарою (від підлоги до верхньої частини салону), доповнений глянцевими карбоновими вставками на консолях і передній панелі, а також акцентами кольору Rocket Red.

Сидіння прикрашені стьобаними шкіряними вставками з фірмовим візерунком Brabus, що нагадує морську мушлю.

У спеціальну табличку Brabus Spec Plate, розташовану в багажному відділенні, інтегровано цифровий паспорт виробу на основі технології блокчейн. Ця система, розроблена спільно з консорціумом Aura Blockchain, містить підтверджені дані про автентичність, історію володіння та технічні характеристики автомобіля, забезпечуючи повну прозорість і можливість відстеження історії кожного екземпляра Brabus Masterpiece, виробленого в Ботропі (Німеччина).

Силова установка

І без того потужна силова установка AMG G 63 стала ще потужнішою. Цей кабріолет оснащений 4,5-літровим двигуном V8 з подвійним турбонаддувом, який отримав ковані поршні, високоміцні шатуни та спеціальний колінчастий вал, виточений із цільної заготовки. Модернізований двигун розвиває потужність 888 л. с. і крутний момент близько 1250 Н·м. Тяга передається на всі чотири колеса через дев'ятиступінчасту автоматичну коробку передач. За даними Brabus, цей позашляховик здатний розганятися з місця до 100 км/год (62 милі на годину) за 3,2 секунди, а його максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 240 км на годину. Автомобіль також оснащений регульованою підвіскою, що дозволяє зменшити дорожній просвіт на приблизно 46 мм.

Brabus планує випустити лише 10 екземплярів моделі 900 Rocket Edition Cabrio. Ціни на новинку починаються від 890 740 євро, що становить трохи більше мільйона доларів.

Нагадаємо, що в серпні компанія Brabus представила приголомшливий 1000-сильний суперкар вартістю понад мільйон євро.

Також повідомлялося, що в Україні з’явився найновіший седан Brabus із потужним двигуном.