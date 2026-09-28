900 лошадиных сил: Brabus превратил Гелендваген в самый мощный кабриолет (видео)

Немецкое тюнинг-ателье Brabus представило свою новейшую интерпретацию культового внедорожника — 900 Rocket Edition Cabrio на на базе рамного внедорожника Mercedes-Benz — G-Wagen.

Это не первый кабриолет на базе G-Wagen от этой мастерской, но самый мощный. К тому же на этот раз модель доступна в двух вариантах исполнения, сообщает Brabus.

Экстерьер

Специалисты компании взяли за основу AMG G 63 и срезали крышу вместе со всей верхней частью кузова позади задних стоек.

Вместо стационарной крыши установлен складной мягкий верх с электроприводом, состоящий из 500 специально разработанных компонентов, включая карбоновую дугу, сохраняющую форму конструкции на высоких скоростях.

Отсутствие жесткой крыши — не единственное отличие 900 Rocket Edition Cabrio от других версий G-Wagen.

Внедорожник получил эффектный аэродинамический обвес, включающий более агрессивный передний бампер, воздухозаборник на капоте и увеличенные расширители колесных арок. Решетка радиатора и фирменная трехлучевая звезда уступили место новому элементу с двумя красными планками и логотипом Brabus в виде буквы "B".

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Завершают образ эксклюзивные моноблочные колесные диски Platinum Edition, дизайн которых отсылает к знаменитым трехспицевым дискам Brabus из 1980-х годов.

Интерьер

Салон кабриолета тоже подвергся серьезной модификации. Автомобиль получил четырехместную компоновку с центральной консолью, проходящей между обоими рядами сидений.

Интерьер отделан черной кожей и алькантарой (от пола до верхней части салона), дополнен глянцевыми карбоновыми вставками на консолях и передней панели, а также акцентами цвета Rocket Red.

Сиденья украшены стегаными кожаными вставками с фирменным узором Brabus, напоминающим морскую раковину.

В специальную табличку Brabus Spec Plate, расположенную в багажном отделении, интегрирован цифровой паспорт изделия на базе технологии блокчейн. Эта система, разработанная совместно с консорциумом Aura Blockchain, содержит подтвержденные данные о подлинности, истории владения и технических характеристиках автомобиля, обеспечивая полную прозрачность и возможность отслеживания истории каждого экземпляра Brabus Masterpiece, произведенного в Ботропе (Германия).

Силовая установка

И без того мощная силовая установка AMG G 63 стала еще мощнее. Этот кабриолет оснащен 4,5-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, получившим кованые поршни, высокопрочные шатуны и специальный коленчатый вал, выточенный из цельной заготовки. Модернизированный двигатель развивает мощность 888 л. с. и крутящий момент около 1250 Н·м. Тяга передается на все четыре колеса через девятиступенчатую автоматическую коробку передач. По данным Brabus, этот внедорожник способен разгоняться с места до 100 км/ч (62 мили в час) за 3,2 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 240 км в час. Автомобиль также оснащен регулируемой подвеской, позволяющей уменьшить дорожный просвет на примерно 46 мм.

Brabus планирует выпустить всего 10 экземпляров модели 900 Rocket Edition Cabrio. Цены на новинку начинаются от 890 740 евро, что составляет чуть более миллиона долларов.

Напомним, в августе Brabus представил потрясающий 1000-сильный суперкар стоимостью более миллиона евро.

Также сообщалось, что в Украине появился новейший заряженный седан Brabus.