Brabus представил потрясающий 1000-сильный суперкар стоимостью более миллиона евро (фото)

Модельный ряд Brabus Bodo пополнился — к купе добавился кабриолет. Автомобиль мощностью 1000 сил имеет роскошный салон и развивает скорость до 360 км/ч.

Новый Brabus Bodo Cabriolet был представлен на выставке эксклюзивных автомобилей в Монтерее (США). Всего будет выпущено 77 таких автомобилей стоимостью 1 077 000 евро. О новинке сообщили на сайте Brabus.

Кабриолет отличается агрессивным стилем передней части Фото: brabus.com

Суперкар Brabus Bodo — основательный тюнинг Aston Martin Vanquish. Модель получила своё название в честь основателя тюнинг-ателье Бодо Бушмана.

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Все кузовные панели кабриолета имеют новый дизайн и изготовлены из углеродного волокна. Он отличается агрессивной "пастью" решетки радиатора, раскосыми фарами, длинным капотом и зауженной задней частью. Выдвижное антикрыло может выполнять роль аэротормоза.

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"Передняя часть" автомобиля сужена Фото: brabus.com

Новый Brabus Bodo Cabriolet предлагается в двух вариантах: автомобиль чёрного цвета с коричневым салоном или суперкар с кузовом и интерьером цвета слоновой кости. В обоих случаях для отделки салона использованы кожа и карбон.

Салон отделан кожей и карбоном Фото: brabus.com

Brabus Bodo Cabriolet сохранил 5,2-литровый V12 с двойным турбонаддувом от Aston Martin, мощность которого увеличили до 1000 к. с. и 1200 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 3 с, а до 200 км/ч — 8,5 с. Максимальная скорость составляет 360 км/ч.

Brabus Bodo оснащен 1000-сильным двигателем V12 Фото: brabus.com

Кроме того, кабриолет оснащен адаптивными амортизаторами и карбон-керамическими тормозами диаметром 410 мм спереди и 360 мм сзади.

Кстати, наряду с Bodo в Монтерее был представлен ещё один суперкар Aston Martin на базе Vanquish. Он стоит 2 миллиона долларов.

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