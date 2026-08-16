Осовремененная легенда: самое быстрое авто 90-х получило преемника (фото, видео)

У легендарного McLaren F1 появился преемник. Легкий суперкар Gordon Murray S1 сохранил оригинальную трёхместную компоновку, отделку золотом и высокооборотистый двигатель V12.

Новый Gordon Murray S1 дебютировал в рамках Автомобильной недели в Монтерее (США) и поступит в производство с 2027 года. О суперкаре рассказали на сайте компании GMA.

Разработчик McLaren F1 Гордон Марри решил создать его преемника. Суперкар очень напоминает своего знаменитого предка. У него такой же силуэт со сдвинутым вперед салоном, знакомая оптика, воздухозаборники и рельефные боковины, а двери поднимаются вверх.

Дизайн McLaren F1 воссоздали до мельчайших деталей Фото: GMA/ YouTube Screenshot

Впрочем, Gordon Murray S1 оснащён современной активной аэродинамикой. В его основе лежит карбоновый монокок, а масса составляет всего 997 кг.

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Компоновка салона такая же, как и у McLaren F1. Водитель сидит по центру, а два пассажира — по бокам. На приборной панели сочетаются классический циферблат тахометра и два экрана. В отделке салона использованы кожа и карбон.

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Салон сохранил трехместную компоновку с рулем посередине Фото: GMA/ YouTube Screenshot

Суперкар Gordon Murray S1 оснащен высокооборотистым 4,2-литровым V12 от компании Cosworth, которая производит двигатели для "Формулы-1". Двигатель развивает 690 к. с. при 12 000 об/мин и работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Как и в McLaren F1, моторный отсек отделан золотом для лучшего отвода тепла.

Всего планируется выпустить 64 автомобиля Gordon Murray S1 — столько же, сколько и McLaren F1. Цена суперкара не сообщается, но известно, что она составляет несколько миллионов долларов.

Суперкар получил 690-сильный двигатель V12 Cosworth Фото: GMA/ YouTube Screenshot

Напомним, что легендарный суперкар McLaren F1 был самым быстрым автомобилем 90-х. Легкое (1160 кг) купе было оснащено 6,1-литровым V12 BMW мощностью 627 к.с., что позволяло разгоняться до 100 км/ч за 3,3 с и развивать скорость 386 км/ч. Цена McLaren F1 составляла миллион долларов.

Кстати, преемника получил и самый первый суперкар McLaren — эту модель тоже представили в Монтерее.

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