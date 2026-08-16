Осучаснена легенда: найшвидше авто 90-х отримало наступника (фото, відео)

У легендарного McLaren F1 з'явився спадкоємець. Легкий суперкар Gordon Murray S1 зберігає оригінальне тримісне компонування, оздоблення золотом та високообертовий V12.

Новий Gordon Murray S1 дебютував у рамках Автомобільного тижня в Монтереї (США) і надійде у виробництво з 2027 року. Про суперкар розповіли на сайті компанії GMA.

Розробник McLaren F1 Гордон Маррі вирішив створити його наступника. Суперкар дуже нагадує знаменитого предка. У нього такий же силует зі зсунутим вперед салоном, знайомі оптика, повітрозабірники і рельєфні боковини, а двері піднімаються догори.

Дизайн McLaren F1 відтворили до найменших деталей Фото: GMA/ YouTube Screenshot

Утім, Gordon Murray S1 отримав сучасну активну аеродинаміку. В його основі лежить карбоновий монокок, а маса складає усього 997 кг.

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Компонування салону таке ж, як і в McLaren F1. Водій сидить по центру, а два пасажири – з боків. На панелі приладів поєднуються класичний циферблат тахометра та два екрани. У внутрішньому оздобленні використані шкіра і карбон.

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Салон зберіг тримісне компонування з кермом посередині Фото: GMA/ YouTube Screenshot

Суперкар Gordon Murray S1 оснащений високообертовим 4,2-літровим V12 від компанії Cosworth, яка створює двигуни для "Формули-1". Мотор розвиває 690 к. с. при 12 000 об/хв і працює з 6-ступінчастою механічною КПП. Як і в McLaren F1, моторний відсік оздоблений золотом для кращого відведення тепла.

Усього планують випустити 64 Gordon Murray S1 – стільки ж як і McLaren F1. Ціна суперкара не повідомляється, але відомо, що вона становить кілька мільйонів доларів.

Суперкар отримав 690-сильний V12 Cosworth Фото: GMA/ YouTube Screenshot

Нагадаємо, що легендарний суперкар McLaren F1 був найшвидшим авто 90-х. Легке (1160 кг) купе оснастили 6,1-літровим V12 BMW на 627 к. с., що дозволяло розганятися до 100 км/год за 3,3 с і розвивати 386 км/год. Ціна McLaren F1 становила мільйон доларів.

До речі, наступника отримав і найперший суперкар McLaren — цю модель теж презентували в Монтереї.

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