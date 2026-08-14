Самый мощный в мире: Aston Martin выпустил экстремальный суперкар за $2 миллиона (видео)

Новый Aston Martin Valen стал самым мощным переднемоторным суперкаром на рынке. Купе мощностью 850 сил способно развивать скорость 344 км/ч.

Суперкар Aston Martin Valen дебютировал в рамках Автомобильной недели в Монтерее. Всего в 2027 году будет выпущено 150 таких купе стоимостью от 1,5 миллиона фунтов стерлингов ($2 миллиона). Подробности о новинке раскрыты на сайте британского автопроизводителя.

В основе новинки лежит купе Aston Martin Vanquish, однако его кузов полностью новый. Дизайн стал более брутальным — с раскосыми фарами, тонкими задними фонарями и агрессивным карбоновым обвесом. Сзади установили сразу четыре широких выхлопных трубы.

Автомобиль отличается агрессивным дизайном Фото: Aston Martin

Кроме того, вес Aston Martin Valen удалось снизить на 110 кг за счёт использования в конструкции углеродного волокна, а также титановой выхлопной системы и 21-дюймовых магниевых дисков.

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Салон сохраняет компоновку Aston Martin Vanquish, однако в него установлены более высокая центральная консоль и спортивные кресла. Кроме того, предлагаются эксклюзивные варианты внутренней отделки от подразделения Q by Aston Martin.

Покупателям предлагают оригинальные варианты отделки салона Фото: Aston Martin

5,2-литровый V12 с двойным турбонаддувом был доработан, что позволило увеличить его мощность до 850 л. с. и 1000 Н∙м, то есть новый Aston Martin Valen является самым мощным переднемоторным суперкаром в мире. Разгон до 100 км/ч занимает 3,1 с, а максимальная скорость составляет 344 км/ч.

Aston Martin Valen получил спортивные сиденья Фото: Aston Martin

Суперкар Aston Martin Valen оснащен электронным задним дифференциалом и более жесткой подвеской с адаптивными амортизаторами. За торможение отвечают карбоново-керамические тормоза диаметром 410 мм спереди и 360 мм сзади.

Кстати, в Монтерее также представили новый суперкар McLaren в ретро-стиле.

Также Фокус сообщал, что Aston Martin представил экстремальный внедорожник с двигателем V12.