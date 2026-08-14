Найпотужніший у світі: Aston Martin випустив екстремальний суперкар за $2 мільйони (відео)

Новий Aston Martin Valen став найпотужнішим передньомоторним суперкаром на ринку. 850-сильне купе здатне розвинути 344 км/год.

Суперкар Aston Martin Valen дебютував у рамках Автомобільного тижня в Монтереї. Усього в 2027 році випустять 150 таких купе вартістю від 1,5 мільйона фунтів стерлінгів ($2 мільйони). Подробиці новинки розкрили на сайті британського автовиробника.

В основі новинки лежить купе Aston Martin Vanquish, проте його кузов повністю новий. Дизайн став брутальнішим — із розкосими фарами, тонкими ліхтарями та агресивним карбоновим обвісом. Ззаду встановили одразу чотири широкі вихлопні труби.

Авто вирізняється агресивним дизайном Фото: Aston Martin

До того ж, Aston Martin Valen полегшили на 110 кг за рахунок використання в конструкції карбону, а також титанового вихлопу та 21-дюймових магнієвих дисків.

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Салон зберігає компонування Aston Martin Vanquish, проте встановлені вища центральна консоль та спортивні крісла. До того ж, пропонують ексклюзивні варіанти внутрішнього оздоблення від підрозділу Q by Aston Martin.

Покупцям пропонують оригінальні варіанти оздоблення салону Фото: Aston Martin

5,2-літровий V12 твін-турбо доопрацювали, що збільшило його віддачу до 850 к. с. і 1000 Н∙м, тобто новий Aston Martin Valen є найпотужнішим передньомоторним суперкаром у світі. Розгін до 100 км/год займає 3,1 с, а максимальна швидкість становить 344 км/год.

Aston Martin Valen отримав спортивні сидіння Фото: Aston Martin

Суперкар Aston Martin Valen оснащений електронним заднім диференціалом та жорсткішою підвіскою з адаптивними амортизаторами. За сповільнення відповідають карбоново-керамічні гальма діаметром 410 мм спереду та 360 мм ззаду.

До речі, у Монтереї презентували і новий суперкар McLaren у ретростилі.

Також Фокус писав, що Aston Martin показав екстремальний позашляховик із V12.