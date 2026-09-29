Jetta виводить на ринок свій перший електроседан: названо ціни на всі три комплектації

Jetta виводить на ринок перший електричний седан: оголошено ціни на всі три комплектації

Седан M6, представлений компанією ще в серпні, став першим серійним електромобілем під маркою Jetta — спільного бренду концерну FAW-Volkswagen, заснованого у 2019 році, повідомляє CarNewsChina.

Jetta M6 — це середньорозмірний седан з елегантним дизайном та габаритами 4806/1868/1895 мм. Колісна база автомобіля становить 2820 мм. Для порівняння: M6 на 68 мм довший за модель Volkswagen Jetta.

Для цієї новинки передбачено шість варіантів кольору кузова: синій, фіолетовий, сріблястий, білий, чорний та золотистий.

Комплектації Jetta M6

Модель пропонується у трьох комплектаціях:

Jetta M6 465 Pro ($12 035)

Базова версія Jetta M6 оснащена акумулятором ємністю 42,9 кВт·год, що забезпечує запас ходу 465 км (за циклом CLTC), та електродвигуном потужністю 113 кВт (152 к.с.). Вона розганяється до 100 км/год за 8,3 секунди. Автомобіль комплектується 17-дюймовими колісними дисками, а витрата енергії становить 10,5 кВт·год на 100 км.

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До переліку обладнання входять інтелектуальний круїз-контроль, система автоматичного паркування та система камер кругового огляду з функцією "прозорого шасі".

Jetta M6 555 Max (13 525 доларів)

Версія Jetta M6 555 Max отримала акумулятор ємністю 51,9 кВт·год, що забезпечує запас ходу 555 км (CLTC), та електродвигун потужністю 145 кВт (194 к.с.).

Модель оснащена 18-дюймовими дисками, а енергоспоживання становить 10,7 кВт·год на 100 км. Серед інших особливостей цієї версії — панорамний дах, передні сидіння з електрорегулюванням, підігрівом і вентиляцією, а також бездротова зарядка для смартфона.

Jetta M6 555 Ultra (14 865 доларів)

Топова комплектація Jetta M6 555 Ultra доповнена системою допомоги водієві рівня L2 з функцією навігації в режимі автопілота (NOA) для міських доріг та автомагістралей. Також автомобіль оснащений передніми сидіннями з функцією масажу та регулюванням поперекової підтримки, атмосферним підсвічуванням салону з 256 кольорами та підсвічуванням дверних ручок.

Нагадаємо, що Volkswagen презентував доступний седан за 11 500 доларів.

Також повідомлялося про новий електромобіль Volkswagen Tiguan, який прийшов на зміну ID.4.