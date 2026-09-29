Jetta выводит на рынок свой первый электроседан: названы цены на все три комплектации

Jetta выводит на рынок первый электрический седан: названы цены на все три комплектации

Седан M6, показанный компанией еще в августе, стал первым серийным электромобилем под маркой Jetta, совместного бренда концерна FAW-Volkswagen, основанного в 2019 году, сообщает СarNewsChina.

Jetta M6 представляет собой среднеразмерный седан с элегантным дизайном и габаритами 4806/1868/1895 мм. Колесная база автомобиля составляет 2820 мм. Для сравнения: M6 на 68 мм длиннее модели Volkswagen Jetta.

Для новинки предусмотрено шесть вариантов цвета кузова: синий, фиолетовый, серебристый, белый, черный и золотистый.

Комплектации Jetta M6

Модель предлагается в трех комплектациях:

Jetta M6 465 Pro ($12 035)

Базовая версия Jetta M6 оснащается аккумулятором емкостью 42,9 кВт·ч, обеспечивающим запас хода 465 км (по циклу CLTC), и электродвигателем мощностью 113 кВт (152 л.с.). Она разгоняется до 100 км/ч за 8,3 секунды. Автомобиль комплектуется 17-дюймовыми колесными дисками, а расход энергии составляет 10,5 кВт·ч на 100 км.

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В список оснащения входят интеллектуальный круиз-контроль, система автоматической парковки и система камер кругового обзора с функцией "прозрачного шасси".

Jetta M6 555 Max ($13 525)

Версия Jetta M6 555 Max получила аккумулятор емкостью 51,9 кВт·ч, обеспечивающий запас хода 555 км (CLTC), и электродвигатель мощностью 145 кВт (194 л.с.).

Модель оснащена 18-дюймовыми дисками, а расход энергии составляет 10,7 кВт·ч на 100 км. Среди других особенностей этой версии — панорамная крыша, передние сиденья с электрорегулировкой, подогревом и вентиляцией, а также беспроводная зарядка для смартфона.

Jetta M6 555 Ultra ($14 865)

Топовая комплектация Jetta M6 555 Ultra дополнена системой помощи водителю уровня L2 с функцией навигации в режиме автопилота (NOA) для городских дорог и автомагистралей. Также автомобиль оснащен передними сиденьями с функцией массажа и регулировкой поясничной поддержки, атмосферной подсветкой салона с 256 цветами и подсветкой дверных ручек.

Напомним, Volkswagen презентовал доступный седан за $11 500.

Также сообщалось о новом электромобиле Volkswagen Tiguan, который пришел на смену ID.4.