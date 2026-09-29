Унікальний Plymouth Road Runner пішов з молотка за $214 500: що в ньому особливого

Легендарний американський маслкар Plymouth Road Runner 1969 року випуску, відреставрований до виставкового стану та пофарбований у ефектний помаранчевий колір, був проданий за значну суму — 214 500 доларів.

"Різновидом" автомобіля є його двигун, адже під капотом — 426-кубовий (7,0-літровий) V8 Hemi. Цей силовий агрегат вважається рідкісним незалежно від моделі чи року випуску автомобіля, пише Autoevolution.

Ще одна виняткова особливість — колір Omaha Orange, який зазвичай пропонувався для пікапів і який є більш насиченим, ніж фірмовий яскравий Vitamin C.

Цей відтінок з'явився у 1964 році й був вилучений з асортименту після 1969 модельного року. І саме перед тим, як цей колір перестали використовувати, хтось вирішив замовити фарбування свого Road Runner саме у цьому відтінку.

Реставрацію автомобіля в оригінальному кольорі виконав експерт з автомобілів Mopar Джуліус Штойєр, а на заводській табличці (fender tag) у графі коду кольору вказано число 99. Це означає, що автомобіль пофарбовано за спеціальним замовленням.

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Такий колір кузова зустрічається вкрай рідко. Точна кількість випущених екземплярів невідома, але побачити ще один такий автомобіль найближчим часом навряд чи вдасться. Пам'ятаю, якось на аукціоні продавався інший Road Runner 1969 року, але в нього не було двигуна Hemi. Цілком можливо, що цей Road Runner — єдиний у своєму роді екземпляр.

Окрім згаданого Road Runner, на аукціоні в Нешвіллі у 2026 році було продано чимало знакових мас-кар. У п’ятірці лідерів домінують Ford Mustang Boss 429 1969 року: три таких автомобілі було продано за ціною від $506 000 до $616 000.

Кабріолет Shelby GT500KR 1968 року пішов з молотка за $385 000, а Dodge Charger Daytona 1969 року знайшов нового власника за таку саму суму.

Нагадаємо, що Джеремі Кларксон розпродає знамениті автомобілі зі своєї колекції.

Також повідомлялося, що новітній пікап Ram продали за $1,5 мільйона.