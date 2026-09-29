Уникальный Plymouth Road Runner ушел с молотка за $214 500: что в нем особенного
Легендарный американский маслкар Plymouth Road Runner 1969 года выпуска, восстановленный до выставочного состояния и окрашенный в эффектный оранжевый цвет, был продан за внушительную сумму — $214 500.
"Изюминкой" авто является его двигатель, ведь под капотом — 426-кубовый (7,0-литровый) V8 Hemi. Этот силовой агрегат считается редким вне зависимости от модели или года выпуска автомобиля, пишет Autoevolution.
Еще одна исключительная особенность — цвет Omaha Orange, который обычно предлагался для пикапов, который более насыщенный, чем фирменный яркий Vitamin C.
Этот оттенок появился в 1964 году и был исключен из ассортимента после 1969 модельного года. И как раз перед тем, как этот цвет перестали использовать, кто-то решил заказать окраску своего Road Runner именно в него.
Реставрацию машины в оригинальном цвете выполнил эксперт по автомобилям Mopar Джулиус Штойер, а на заводской табличке (fender tag) в графе кода цвета указано число 99. Это означает, что маслкар окрашен по спецзаказу.
Такой цвет кузова встречается крайне редко. Точное количество выпущенных экземпляров неизвестно, но увидеть еще один такой автомобиль в ближайшее время вряд ли удастся. Помню, как-то раз на аукционе продавался другой Road Runner 1969 года, но у него не было двигателя Hemi. Вполне возможно, что этот Road Runner — единственный в своем роде экземпляр.
Кроме упомянутого Road Runner , на аукционе в Нэшвилле в 2026 году с молотка ушло немало знаковых маслкаров. В пятерке лидеров доминируют Ford Mustang Boss 429 1969 года: три таких автомобиля были проданы по цене от $506 000 до $616 000.
Кабриолет Shelby GT500KR 1968 года ушел за $385 000, а Dodge Charger Daytona 1969 года нашел нового владельца за такую же сумму.
Напомним, Джереми Кларксон распродает знаменитые авто из своей коллекции.
Также сообщалось, что новейший пикап Ram продали за $1,5 миллиона.