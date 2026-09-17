Подорожал в 15 раз за 5 минут: новейший пикап Ram продали за $1,5 миллиона (фото)

В США на аукционе Barrett-Jackson был продан доработанный пикап Ram 1500 Rumble Bee. За автомобиль заплатили 1,5 миллиона долларов.

Такая цена на Ram 1500 Rumble Bee является рекордной для автомобилей американского бренда. Об этом сообщается на сайте Autoevolution.

На аукцион выставлен первый пикап Ram 1500 Rumble Bee, кастомизированный в рамках новой программы Direct Connection. Мощность 6,2-литрового компрессорного V8 увеличили с 777 до 900 сил, что позволяет разгоняться до сотни примерно за 3 секунды.

Автомобиль оснащен 900-сильным V8 с наддувом Фото: Barrett-Jackson

Кроме того, тюнингованный пикап получил спортивную выхлопную систему, заниженную подвеску и чёрные 22-дюймовые диски, а его кузов украсили графикой ручной работы.

Обычная цена Ram 1500 Rumble Bee Direct Connection начинается с 95 тыс. долларов, то есть за 5 минут аукциона пикап подорожал примерно в 15 раз.

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Покупателем автомобиля стал генеральный директор чемпионата по единоборствам UFC Дана Уайт, а все вырученные средства поступят на благотворительность — в фонд помощи детям погибших военных, полицейских и пожарных.

Покупателю также подарили индивидуально доработанный Ram 1500 SRT-10 2005 года выпуска Фото: Barrett-Jackson

Кроме того, покупатель получил в подарок ещё и коллекционный пикап Ram 1500 SRT-10 2005 года выпуска с 8,3-литровым 500-сильным двигателем V10 от Dodge Viper. Автомобиль также отличается особой расцветкой.

Кстати, недавно на аукцион выставили уникальный Ferrari легенды Голливуда, пострадавший в ДТП. Авто оценили в 20 миллионов долларов.

Также Фокус сообщал, что самый популярный пикап всех времён был обновлён.