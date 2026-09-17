Подорожчав у 15 разів за 5 хвилин: новітній пікап Ram продали за $1,5 мільйона (фото)

У США на аукціоні Barrett-Jackson продали доопрацьований пікап Ram 1500 Rumble Bee. За авто віддали 1,5 мільйона доларів.

Така ціна Ram 1500 Rumble Bee є рекордною для автомобілів американського бренду. Про це повідомляється на сайті Autoevolution.

На торги виставили перший пікап Ram 1500 Rumble Bee, кастомізований за новою програмою Direct Connection. Потужність його 6,2-літрового компресорного V8 збільшили з 777 до 900 сил, що дозволяє стартувати до сотні приблизно за 3 секунди.

Авто оснащене 900-сильним компресорним V8 Фото: Barrett-Jackson

Крім того, заряджений пікап отримав спортивний вихлоп, занижену підвіску і чорні 22-дюймові диски, а його кузов прикрасили графікою ручної роботи.

Регулярна ціна Ram 1500 Rumble Bee Direct Connection стартує з 95 тис. доларів, тобто за 5 хвилин аукціону пікап подорожчав приблизно в 15 разів.

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Покупцем авто став СЕО чемпіонату з єдиноборств UFC Дана Вайт, а всі отримані кошти надійдуть на благодійність – у фонд допомоги дітям загиблих військових, поліцейських та пожежників.

Покупцю також подарували кастомізований Ram 1500 SRT-10 2005 року Фото: Barrett-Jackson

Крім того, покупець отримав у подарунок ще й колекційний пікап Ram 1500 SRT-10 2005 року з 8,3-літровим 500-сильним V10 від Dodge Viper. Авто також має особливе забарвлення.

До речі, нещодавно на аукціон виставили унікальний Ferrari легенди Голлівуду після ДТП. Авто оцінили в 20 мільйонів доларів.

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