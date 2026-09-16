Найпопулярніший пікап усіх часів оновили: що змінилося (фото)

Презентовано новий Ford F-150 2027 модельного року. Найпопулярніший у світі пікап пройшов оновлення та отримав нові бензинові двигуни, а от електричну версію більше не пропонують.

Це вже друга модернізація для Ford F-150 чотирнадцятого покоління. Подробиці нової моделі розкрили на офіційному сайті Ford.

Пікап Ford F-150 отримав нову решітку радіатора, причому, як і раніше, її дизайн відрізняється, залежно від версії моделі. Також лінійку поповнив новий розкішний варіант Carhartt зі зміненим дизайном передньої частини, 20-дюймовими дисками, особливими декором і внутрішнім оздобленням.

Ford F-150 Carhartt Фото: Ford

Салон Ford F-150 2027 не зазнав змін і зберігає рубаний дизайн та два екрани на передній панелі. Зате вдосконалили систему напівавтономного руху Blue Cruise — тепер вона працює і з причепом та дозволяє мандрувати, не тримаючи рук на кермі.

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Значно суттєвіші зміни відбулися у лінійці двигунів. Пікап Ford F-150 отримав новий базовий мотор — 3,0-літровий V6 твін-турбо EcoBoost на 325 сил. 5,0-літровий 400-сильний V8 тепер доступний для більшої кількості версій.

Для пікапа розробили покращену систему напівавтономного руху Фото: Ford

430-сильний гібрид PowerBoost залишився, а от електромобіль Ford F-150 Lightning більше не пропонують. Спортивний пікап Ford F-150 Raptor, як і раніше, доступний із 3,5-літровим 450-сильним V6 із турбонадувом або 5,2-літровим компресорним V8 на 720 сил.

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Ціна Ford F-150 в США стартує з 40 585 доларів. Примітно, що заряджений Raptor подешевшав на 4000 доларів (до $77 800), а позашляховий Tremor — на 5300 (до $62 410), проте їх оснащення стало біднішим.

Ford F-150 отримав новий базовий двигун Фото: Ford

Нагадаємо, що саме Ford F-Series — найпопулярніший пікап усіх часів і народів. Із 1948 року випущено вже понад 43 мільйони цих авто, а з 1981 року це незмінно найпопулярніша модель у США.

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