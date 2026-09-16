Самый популярный пикап всех времен обновили: что изменилось (фото)

Представлен новый Ford F-150 2027 модельного года. Самый популярный в мире пикап был обновлен и получил новые бензиновые двигатели, а вот электрическую версию больше не предлагают.

Это уже вторая модернизация Ford F-150 четырнадцатого поколения. Подробности о новой модели были обнародованы на официальном сайте Ford.

Пикап Ford F-150 получил новую решетку радиатора, причем, как и раньше, её дизайн различается в зависимости от версии модели. Также линейку пополнил новый роскошный вариант Carhartt с измененным дизайном передней части, 20-дюймовыми дисками, особым декором и внутренней отделкой.

Ford F-150 Carhartt Фото: Ford

Салон Ford F-150 2027 года не претерпел изменений и сохранил лаконичный дизайн и два экрана на приборной панели. Зато усовершенствовали систему полуавтономного вождения Blue Cruise — теперь она работает и с прицепом и позволяет путешествовать, не держа рук на руле.

Видео дня

Гораздо более существенные изменения произошли в линейке двигателей. Пикап Ford F-150 получил новый базовый двигатель — 3,0-литровый V6 с двойным турбонаддувом EcoBoost мощностью 325 сил. 5,0-литровый 400-сильный V8 теперь доступен для большего числа версий.

Для пикапа разработали усовершенствованную систему полуавтономного движения Фото: Ford

430-сильный гибрид PowerBoost остался в продаже, а вот электромобиль Ford F-150 Lightning больше не предлагается. Спортивный пикап Ford F-150 Raptor, как и прежде, доступен с 3,5-литровым 450-сильным V6 с турбонаддувом или 5,2-литровым компрессорным V8 мощностью 720 сил.

Важно

Новый китайский пикап оказался мощным клоном американского Ram (фото)

Цена Ford F-150 в США начинается с 40 585 долларов. Примечательно, что заряженный Raptor подешевел на 4000 долларов (до $77 800), а внедорожник Tremor — на 5300 (до $62 410), однако их оснащение стало скуднее.

Ford F-150 получил новый базовый двигатель Фото: Ford

Напомним, что именно Ford F-Series — самый популярный пикап всех времён и народов. С 1948 года было выпущено уже более 43 миллионов этих автомобилей, а с 1981 года это неизменно самая популярная модель в США.

Ранее стало известно, что в стадии разработки находится пикап Ford Bronco.

Кроме того, Фокус рассказывал о недорогом электропикапе MG.