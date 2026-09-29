"Чорна перлина": Alfa Romeo створила унікальний автомобіль для колекціонера (фото)

Відомий італійський автомобільний бренд Alfa Romeo представив свою новинку вартістю 2,1 млн доларів — унікальний Alfa Romeo 33 Stradale Perla Nera.

Дводверне купе створено за індивідуальним замовленням, завдяки чому цей і без того надзвичайно рідкісний флагманський суперкар перетворився на справжній витвір мистецтва, повідомляє CCP.

Це третій екземпляр (порядковий номер 3) із лімітованої серії, що налічує всього 33 автомобілі. Модель стала першим проєктом нового внутрішнього ательє бренду — програми індивідуальних замовлень Bottega Alfa Romeo.

Замість того, щоб приховувати легкий композитний матеріал під шарами звичайної фарби, екстер’єр демонструє плетіння з вуглецевого волокна, яке утворює суцільний візерунок "ялинка", що простягається від передньої до задньої частини кузова.

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Відмова від важкого лакофарбового покриття дозволила зменшити масу приблизно на десять кілограмів, що додатково підвищило ефективність і динамічні характеристики автомобіля з його похмурим, ефектним зовнішнім виглядом. Споряджена маса моделі — приблизно 1500 кг.

Головна особливість цього автомобіля — кузов із вуглецевого волокна з матовим покриттям, яке не приховує структуру матеріалу.

Салон автомобіля оздоблений чорною алькантарою, передні сидіння виготовлені за індивідуальним замовленням власника, а на підголівниках розміщено карбонову вставку з назвою спеціальної версії Perla Nera.

Суперкар оснащений 3,0-літровим бензиновим двигуном V6 з подвійним турбонаддувом потужністю 620–630 к.с. і розганяється до 100 км/год менш ніж за 3 секунди. Його максимальна швидкість — 333 км/год.

Хоча Alfa Romeo випускає загалом 33 автомобілі флагманської серії 33 Stradale, конфігурація Perla Nera є абсолютно унікальною і не підлягає повторенню. Власник навіть спеціально зареєстрував назву Perla Nera ("Чорна перлина") для цього автомобіля, зробивши його неповторною частиною історії автопрому.

Нагадаємо, що в Європі виявили занедбаний автосалон із новенькими Alfa Romeo.

Також повідомлялося, що підроблений італійський спорткар виставили на аукціон за мільйон доларів.